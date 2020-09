Podtaknjena eksplozija: BMW razneslo, moški podlegel poškodbam

Beograd je danes okoli poldneva pretresla eksplozija pod avtomobilom med vožnjo na cesti. Za posledicami eksplozije je umrl moški, njegova sopotnica pa je poškodovana. Ubit je bil moški z zajetnim kazenskim dosjejem, ki je bil v prejšnjem mesecu že tarča atentata, poročajo srbski mediji.



Do eksplozije je prišlo okoli 12.15 v Novem Beogradu. Eksplodiralo je pod terenskim vozilom bmw x5, ki je nato zapeljalo s ceste. Na območje so takoj prihiteli reševalci, policisti in gasilci. Oba potnika so hitro prepeljali v urgentni center, kjer pa je moški zaradi poškodb umrl. Odneslo mu je obe nogi.



Policija dogodek preiskuje in išče napadalca, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočil načelnik beograjske policijske uprave Milan Stanić. Domneva se, da je bila eksplozija sprožena daljinsko. Šlo naj bi za Strahinjo Stojanovića, ki je imel zajetno kazensko kartoteko; večkrat je bil obsojen za številna huda kazniva dejanja.



11. avgusta je že bil tarča napada, prav tako s podstavljeno bombo pod avtomobil. A ker se je tik pred eksplozijo ravno vrnil v stanovanje, je bil nepoškodovan. Je bila pa ranjena njegova prejšnja prijateljica.