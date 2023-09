Po padcu z 68. nadstropja umrl Francoz (30), ki je plezal po visokih stavbah

Francoz Remi Lucidi (30) je umrl v četrtek, ko je padel z visoke stanovanjske stavbe v prestižni četrti Mid-Levels v Hongkongu. Glede na njegove objave na družbenih omrežjih je Lucidi plezal na različne visoke strukture po vsem svetu. Policija preiskuje, ali je Lucidi umrl med ukvarjanjem z ekstremnimi športi.

New York Post ob tem dodaja, da je bila policija v hostlu Tsim Sha, kjer je bival Francoz. Vir, ki je seznanjen s primerom, je pred tem povedal, da so Lucidija, ki je na svojih straneh na družabnih omrežjih uporabljal ime Remi Enigm, nazadnje videli živega, ko je trkal na okno penthousea v 68. nadstropju stolpa Tregunter Tower okoli 19.30 usodnega četrtka. Prestrašena gospodinja v stanovanju je na pomoč poklicala policijo, ko je na oknu zagledala moškega.

Lucidi je padel s stavbe na Tregunter Path, preden so prispeli policisti, in je bil razglašen za mrtvega na kraju dogodka. Policisti so našli njegovo športno kamero, na kateri so bili posnetki ekstremnega športnega udejstvovanja.

Vir je dejal, da je možno, da je Lucidi ostal ujet med vadbo ekstremnih športov in je potrkal na okno za pomoč, preden je padel v smrt. Rekel je namreč varnostniku, da bo obiskal prijatelja v 40. nadstropju, pišejo francoski mediji.

Plezal je na visoke zgradbe in to posnel za družbena omrežja

Lucidi je objavljal fotografije z različnih visokih zgradb in objektov. Fotografije, objavljene tekom enega leta, prikazujejo Lucidija, kako pleza in stoji na vrhu visokih gradbenih odrov in zgradb v Dubaju, Bolgariji in Franciji.

Več uporabnikov Instagrama je pod fotografijami Francoza zapisalo: »Počivaj v miru.«