Pistorius bi na prostost

Nekoč se je kitil s športnimi odličji, danes se bori za prostost. Oscar Pistorius, obsojen umora svojega dekleta, manekenke Reeve Steenkamp, je namreč zaprosil za pogojno izpustitev, potem ko je odslužil polovico trinajstletne zaporne kazni.

Pogovoriti se mora z žrtvinimi starši.

Spomnimo, bilo je valentinovo leta 2013, ko je paralimpijski junak, ki je bil amputiran pod obema kolenoma in je uporabljal posebne pripomočke, protetična uda iz karbona, sredi noči štirikrat ustrelil skozi vrata kopalnice svojega strogo varovanega doma v južnoafriški Pretorii in pokončal svoje dekle. Še danes zanika umor in vztraja, da je streljal v prepričanju, da je za vrati vlomilec, a je tožilstvo uspešno prepričalo, da je Pistorius ravnal hladnokrvno, saj je bilo jasno, da ni streljal v samoobrambi, ampak z namenom, da osebo v kopalnici pokonča.

Mnogi so pričali o bolestnem ljubosumju in posesivnem odnosu do partnerice, pomagalo pa mu ni niti dejstvo, da so ga v preteklosti že obravnavali zaradi malomarnega ravnanja z orožjem in ogrožanja javnosti.

Pistorius je za izpustitev zaprosil že oktobra, a je eden od pogojev, ki ga mora še izpolniti, pogovor s starši žrtve, Barryjem in June Steenkamp. Srečanja še ni bilo, njegovi odvetniki pa upajo, da se bodo sestali še letos. Postopek bo zelo čustven in naporen, opozarjajo strokovnjaki, h končni odločitvi pa bodo pripomogle tudi ocene psihologov in socialnih delavcev, ki so vseskozi v stiku z zapornikom. Pistorius je na olimpijskih igrah v Londonu osvojil tri paralimpijske kolajne, od tega dve zlati.