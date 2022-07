Pijani kapitan, ki je trčil v pomol, naj bi v preteklosti grozil s smrtjo

Poročali smo o nesreči turistične ladje Morska vila, ki je trčila v pomol v Splitu. Policijska preiskava poteka, in kot poroča Slobodna Dalmacija, so kapitana A. R. po opravljenem pogovoru izpustili na prostost. Sumijo, da je pijan zakrivil nesrečo.

Seveda bo morala preiskava podrobno ugotoviti, kaj je bil pravi vzrok nesreče in koliko je k vsemu pripomogel alkohol ter ali bi lahko kapitan ob okvari sploh lahko preprečil trčenje.

Kot še poroča Slobodna Dalmacija, je imel ta pred leti težave z zakonom, saj je teden dni preživel za zapahi, potem ko je luškemu nadzorniku grozil s smrtjo.

S pristojnega ministrstva so v nedeljo sporočili, da so na kraju pomorske nesreče izvedli »aktivnosti za zaščito morja in morskega okolja pred onesnaženjem, če bi prišlo do iztekanja pogonskega goriva iz rezervoarja ladje«.