Otroka za 10 let strpali v arest

V Kanu poleg sekularnega izvajajo tudi šeriatsko pravo.

Kot poroča CNN, so na isti dan, bilo je 10. avgusta, zaradi bogokletstva preroka Mohameda na smrt obsodili pevca. Tragična zgodba je odmevala po Nigeriji in svetu, a za usodo dečka, ki jo je na istem šeriatskem sodišču zapečatil isti sodnik, je povsem po naključju izvedel glasbenikov odvetnik,Primer je nemudoma prevzel in vložil pritožbo, medijem pa je zaupal, da so oblasti v zvezni državi Kano na severu Nigerije, ki naj bi med prepirom s prijateljem žaljivo govoril o muslimanskem bogu, povsem izolirale in mu onemogočile stike tako z zagovorniki kot z družino. Njegova mati je v izjemnem strahu takoj po sinovi aretaciji pobegnila, saj so nasilne tolpe začele groziti in družini uničevati dom, zaradi grozljivih razmer, v katerih se je znašel najstnik, ki mu v zaporu napovedujejo še prisilno delo, pa se je oglasil tudi Unicef in izrazil globoko zaskrbljenost zaradi obsodbe.Poudarili so, da kazen ni v skladu z listino o temeljnih otrokovih pravicah, ki jo je podpisala tudi Nigerija, tako tudi ne z ustavo te afriške države, saj tamkajšnja zakonodaja bogokletstva ne priznava. Zvezna država Kano poleg sekularnega sicer izvaja tudi šeriatsko pravo, ki temelji na Alahovi volji.Unicef je nigerijsko vlado in oblasti v Kanu pozval, naj primer še enkrat preučijo in nezaslišano obsodbo razveljavijo ter se tako držijo zaveze, da pred okrutnim kaznovanjem zaščitijo vse mladoletnike in jih obravnavajo v skladu s priznanimi načeli o otrokovih pravicah.