Otroka dojila do smrti

4

dni so čakali pomoč.

Prijetno popoldne se je sprevrglo v tragedijo:se je z možem, otrokoma ter varuško odpravila na dvodnevni izlet z ladjico, a osamljenega karibskega otočka La Tortuga niso dosegli.Družina je s štiričlansko posadko izplula iz venezuelskega pristanišča Higuerote, a ker se do pričakovanega dne ni vrnila domov, je tamkajšnja obalna straža sprožila iskalno akcijo. Kot se je izkazalo, je v ladjico Thor udaril gromozanski val in jo uničil, na razbitinah pa so se obdržali Mariely, njen šestletni sin, dveletna hčiin varuška, ki se je oklenila hladilnika. Kar štiri dni so tako vztrajali nagladini in čakali na pomoč, medtem ko je preostala peterica takoj po nesreči izginila v globinah. Med njimi, mož 40-letne Mariely.A mamica je otroka ohranila pri življenju z vztrajnim dojenjem, sebe pa z lastnim urinom – dokler ji niso začeli odpovedovati organi zaradi hude dehidracije. Ko so reševalci prispeli do četverice, sta se otroka krčevito oklepala materinega trupla; v bolnišnici ju zdaj zdravijo zaradi dehidracije in sončnih opeklin, a sta doživela strahotno travmo, ki ju bo spremljala vse življenje, so povedali zdravniki.Za preostalo peterico, ki je med nesrečo izginila, ni več upanja, so še potrdile oblasti, obdukcija pa je še pokazala, da je Mariely umrla le nekaj ur pred prihodom reševalcev, 25-letna varuška, prav tako dehidrirana in opečena, pa je zunaj smrtne nevarnosti.