Ogoljufala kar 40.000 varčevalcev, tožilstvo zahteva smrtno kazen

Smrtna kazen. To za Vietnamčanko Truong My Lan, ki naj bi skupaj s 85 soobtoženimi ogoljufala več kot 40.000 varčevalcev, zahteva tamkajšnje tožilstvo. Slednje pri odločitvi glede predlagane najstrožje kazni v državi ni omahovalo niti zato, ker obtoženka doslej ni pokazala nobenega obžalovanja, prav tako noče priznati niti enega očitka iz obtožnice, saj je prepričana, da so za vse skupaj krivi njeni podrejeni.

Očitajo ji, da je kot vodja nepremičninske agencije v desetih letih povzročila za 11,4 milijarde evrov škode oziroma za kar tri odstotke vietnamskega BDP. Med letoma 2012 in 2022, trdi tožilstvo, je ponaredila okoli 1300 prošenj za posojila. Denar ji je izplačala Komercialna banka Saigon, katere 90-odstotna lastnica je bila. S tem naj bi oškodovala več kot 40.000 varčevalcev.

326 MILIJONOV EVROV

naj bi si nagrebel Do Anh Dung.

Ko so jo oktobra 2022 aretirali, je bila javnost šokirana nad tem, kaj vse naj bi ženska zagrešila. Še posebno zato, ker ji je to uspevalo kar deset let. Še enkrat se je potrdilo, da bodo morale tamkajšnje oblasti še marsikaj postoriti v boju proti korupciji, čeprav je bilo v zadnjih letih na tem področju narejenih že veliko konkretnih korakov.

Sodijo pa tudi Do Anh Dungu, ki se je prav tako ukvarjal z nepremičninski posli in naj bi za skupno 326 milijonov evrov ogoljufal več tisoč vlagateljev. Od januarja 2022 je njegovo podjetje Tan Hoang Minh zaradi neizvedene gradnje luksuznih pisarn in stanovanj nabralo za okoli 746 milijonov evrov dolgov. Do svežega denarja je hotelo priti s prodajo vrednostnih papirjev, a na koncu je 6630 vlagateljev ostalo praznih rok.