Oče pogrešanega Mateja Periša ni več zdržal. To je naredil

Le nekaj ur pred novim letom je v Beogradu izginil Matej Periš. Policija je po analizah posnetkov in vseh zbranih podatkih sklenila, da je najverjetneje končal v Savi. Stekla je obsežna iskalna akcija, a Mateja niso našli. Oče Nenad je vse to dogajanje spremljal iz srbske prestolnice. Dejal je, da se domov brez njega ne bo vrnil. »Mateja želim peljati domov, na kakršen koli način. Kaj se je zgodilo, nihče ne ve. Pripravljen sem na vse, želim samo izvedeti resnico in svojega otroka pripeljati domov, pa čeprav bi to bilo zadnjič,« je dejal v prvih dneh po izginotju sina. Žal se mu želja ni izpolnila – Mateja še vedno niso našli.

Spletni portal jutarnji.hr je objavil, da se je Nenad vrnil v Split. »Moral sem priti. Nisem več zdržal te negotovosti. A v Beograd se bom še vrnil.« Doma je Nenada čakala družina, skušali se bodo vrniti k prejšnjemu življenju. »Ampak to ne bo več stari Nenad Periš, to je zdaj drug človek. Moje srce je ostalo v Beogradu z mojim sinom. Tja se bom vrnil, da bi našel Mateja.« Še naprej ostaja v stiku s srbsko policijo, ki je po njegovih besedah svoje delo opravila več kot profesionalno, vendar za zdaj ni nobenih novih informacij.