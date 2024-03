Oče Koste K. med zaslišanjem na sodišču izgubil živce

V Beogradu se nadaljuje sojenje Vladimirju Kecmanoviću, očetu Koste K., ki je maja lani hladnokrvno ubijal na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Po poročanju Blica je oče morilca sorodnikom žrtev izrekel sožalje, nato pa odgovarjal na vprašanja tožilca.

Pojasnil naj bi, kako je poskrbel za varnost orožja. Dejal naj bi celo, da je naredil več, kot od njega zahteva zakon. Ko ga je tožilec vprašal, kako bo pojasnil, da je njegov sin vzel orožje in nato z njim ubil 10 ljudi in ranil peterico, naj bi se Kecmanović burno odzval, se razjezil in dejal, da ga tožilec ne spoštuje in da ga žali.

»Ves čas je poudarjal, da je zdravnik in da so mu ljudje vse življenje izkazovali spoštovanje in hvaležnost,« je dejal vir medijem in dodal, da tožilec odgovora na vprašanje, kako je deček prišel do orožja, niso dobili. Zaslišanje so ves čas spremljali starši ubitih otrok, ki so po sojenju dvorano zapustili vidno vznemirjeni. Kecmanović v četrtek ni odgovoril na vsa vprašanja. Zaslišanje je zaradi dolžine prekinil sodnik, nadaljevali bodo danes, ko naj bi zaslišali tudi dečkovo mamo Miljano Kecmanović.

Kaj mu očitajo?

Oče dečka je obtožen storitve hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost, ker je 13-letnika vozil na strelišče in ga učil streljati. Očitajo mu tudi, da je neustrezno shranjeval orožje.