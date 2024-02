Morilec Kosta ima nove zahteve, predstavlja si, da je v hotelu

Deček Kosta Kecmanović, ki je zagrešil masaker v osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu, pri čemer je ubil devet otrok in varnostnika ter ranil pet učencev svojega razreda in učiteljico zgodovine, je z nenavadno zahtevo šokiral zaposlene na kliniki. Od dneva poboja je nameščen v Kliniki za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino, kjer ga pregleduje zdravniška ekipa. Ves čas je tudi pod budnim očesom policije in varnostnih služb.

Po pisanju Republike.rs je fant te dni precej razburjen. »Ko ga je osebje Klinike vprašalo, v čem točno je težava, so dobili bizaren odgovor. Ker je odraščal v bolj situirani družini, ga zdaj motijo nekatere nenavadne stvari. Vsaka dva dneva zahteva menjavo posteljnine in pravi, da osebje ne skrbi zanj. Predstavlja si, da je v hotelu s petimi zvezdicami in udi noče jesti bolnišnične hrane. Pravi, da je pod njegovim nivojem,« je povedal vir za Republiko.

»Želi si celo, da mu prinesejo anatomsko blazino, ki bi nadomestila tisto 'umazano' bolnišnično blazino. Zdi se, da se morilec ne zaveda resnosti zločina, ki ga je zagrešil, je dodal vir.

Kosta pred sodišče

Konec januarja je na sodišču potekal proces proti Kostovim staršem. Za očeta se predlaga dvanajst let zaporne kazni, z mamo dve in pol leta.

V kratkem naj bi pred poroto sedel tudi Kosta, ki bo pričal v procesu proti svojim staršem. Kot neuradno piše Republika, so za Kosto sestavili devetnajst vprašanj, na katera bo moral odgovoriti. Najprej ga bodo zaslišali o njegovih osebnih podatkih, o njegovem otroštvu in odnosu do staršev, dijakov iz šole, o samem zločinu, pa tudi, kakšni so bili motivi, ki so ga pripeljali do tako krutega dejanja.