Učenec beograjske šole, kjer se je zgodil masaker, v šolo prinesel nož

Učenci osnovne šole Vladislava Ribnikarja v Beogradu so bili danes zjutraj sredi pouka poslani domov. Kot poroča srbski N1, je bil razlog to, da so pri enem od otrok našli nož. Navedbe je že potrdila policija, ki poudarja, da v incidentu ni bil nihče poškodovan in da so učenci na varnem. Blic medtem poroča, da so učenca že privedli na policijsko postajo.

»Varovanje je obupno«

Starši razvpite šole so pred nekaj urami prejeli sporočilo, da pouk do konca dneva odpade. Istočasno so na družbenih omrežjih že krožile govorice o tem, da naj bi učenec 8. razreda v šolo prinesel nož. Kako je možno, da se je po pokolu, ki ga je Kosta zagrešil lanskega maja, v učilnici znova znašlo orožje? »Varovanje je obupno,« je novinarjem povedal zaskrbljen starš.

Skrb vzbujajoče objave na tiktoku

Nož naj bi v torbi učenca odkrili sošolci, ki so o tem obvestili varnostnika in šolskega policista. Starši so novinarjem še razkrili, da je bil isti učenec pred meseci avtor skrb vzbujajočih objav na družbenem omrežju tiktok.

Zaradi tega je bil tudi sklican izredni sestanek, a je vodstvo šole zadevo »pometlo pod preprogo«. Starši so poleg tega nezadovoljni, ker se je po disciplinskem postopku na šolo vrnila psihologinja, ki je bila tam zaposlena pred lanskim pokolom.

Kaos na šoli

Po besedah novinarjev na šoli vlada popolna zmeda. Pouk odpade samo za otroke jutranje izmene, ki so že odšli domov, pred vrati pa se že zbirajo učenci popoldanske izmene, ki jih nihče ni obvestil o dogajanju. Šolo je že obiskala srbska ministrica za izobraževanje Slavica Đukić Dejanović.