11 let posiljeval svojo hčer. Ko je razkrila srhljive grozote, je molčal ...

Oče (45) je spolno nadlegoval svojo hčer od šestega leta starosti. Agonija med štirimi stenami sobe v njunem domu v mestu v osrednji Hrvaški je trajala do lanskega avgusta, ko je moški končal v preiskovalnem priporu. Preiskava je razkrila srhljive grozote.

Od leta 2013 do lani je na škodo svoje hčerke, ki je danes stara 17 let in ima popolnoma uničeno psiho, zagrešil 341 gnusnih kaznivih dejanj spolne zlorabe in izkoriščanja otrok, vključno z razvratnimi dejanji in posilstvi ter kršitvami otrokovih pravic.

Oškodovanka je skozi pogovore v vrsti zavodov do skrajnih meja opisovala trpljenje in bolečino, ki jo je doživljala, obtoženi pa se je od prvega do zadnjega branil z molkom.

Okrajno sodišče je vse dokaze podrobno analiziralo in protipravno obtoženega obsodilo na 23 let zapora. Kot olajševalno okoliščino mu je sodišče štelo nekaznovanost, oteževalno pa dejstvo, da je v daljšem časovnem obdobju zagrešil dejanja v škodo lastnega otroka in izkazal veliko mero hudodelske volje.

Mati ni vedela

Očeta se je bala, ker ji je zagrozil, da bo ubil oba, če bo komu povedala, kaj ji počne, pa tudi, da bo njeni mami pokazal njene risbe likov v seksualiziranih pozah.

Poleg vsega tega ji je omejeval komunikacijo s prijateljicami, ji preprečeval obiske pri ginekologu in jo silil v obiske verskih hiš. Ugotovljeno je bilo tudi, da je prekinil zdravljenje otroka v zavodu, a tudi vztrajal, da je v njihovem domu ponoči deloval pralni stroj, da bi s hrupom prikril trpinčenje.

Pri žrtvini materi pa travmatizirajočega učinka incestuozne situacije ni bilo, saj trdi, da ni vedela ničesar, pa tudi, da je njen mož, ki ima sicer težave z alkoholom, zvit, poroča Slobodna Dalmacija.