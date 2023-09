Francoska igralka je bila žrtev incesta

Francoska igralka Emmanuelle Béart ima za sabo spoštovanja vredno kariero. Kar osemkrat je bila nominirana za cezarja, najprestižnejšo filmsko nagrado v Franciji. Enkrat, za film Manon of the Spring iz leta 1986, ga je tudi dobila. A za zvezdniškim bliščem je igralka skrivala bolečo skrivnost. Kot deklica je bila namreč žrtev incesta, iz primeža zlorabe pa jo je po štirih letih trpljenja rešila babica.

Šestdesetletna zvezdnica, ki je skoraj pol stoletja posvetila igri, je zdaj sedla tudi na režijski stolček ter s sorežiserko Anastasio Mikovo sklenila povedati zgodbe zlorabljenih otrok. Dokumentarec Such a Resounding Silence (Oglušujoča tišina) razkriva zgodbe štirih žrtev incesta, njihova iskrenost pa se je igralke in režiserke med ustvarjanjem tako dotaknila, da je sklenila, da tudi iz svoje globine izvleče spomine, ki se jih je desetletja trudila skriti.

Imena svojega napadalca ne izda, a pove, da se njenim staršem (tudi mami, na sliki) o zlorabi ni nič sanjalo. FOTO: Osebni arhiv

10 je bila stara, ko jo je začel zlorabljati.

Incestno razmerje

»O sebi nisem hotela govoriti. Drugim sem želela pustiti prostor, da povedo svoje zgodbe. A ko sem videla njihovo iskrenost, mi je to vlilo pogum, da tudi sama prekinem tišino.« Zato v dokumentarcu pred širnim svetom prvič pove svojo skrivnost, besede pa nameni osebi, ki ji je otroštvo spremenila v pekel. »Ker moji oče, mama in prijatelji niso ničesar opazili, si to lahko počel. In si počel dolga štiri leta,« v filmu doni njena izpoved, med katero pove tudi, da jo je iz incestnega razmerja rešila babica. »Tišina, ki ti jo kot prvi vsili posiljevalec, ta tišina v tebi glasno kriči in se pojavi v najrazličnejših oblikah,« je še dejala igralka – sicer o naslovu filma, čeprav je še predobro vedela iz lastne izkušnje, kaj to v resnici pomeni.

Francoska zvezdnica je pri 60 letih razkrila svojo bolečo skrivnost. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Na novinarski konferenci pred prihajajočim dokumentarcem se Emmanuelle ni pojavila, njeno izpoved je komentirala Mikova. Hotela je že vnaprej razčistiti z morebitnimi napačnimi sklepanji, kdo je bil igralkin napadalec. »To ni bil njen oče Guy Béart,« je bila jasna. Dodala pa je tudi, da v filmu načrtno niso identificirali osebe, ki je igralko zlorabljala na odvraten način. To namreč ni poanta filma, »s filmom ne želi poravnati starih računov«, saj bi sicer s poimenskim izpostavljanjem preusmerili pozornost na napadalce, ne pa na žrtve, ki so preživele, ter njihove zgodbe, ki so srce filma. Izvemo pa še, da se je incestno razmerje začelo pri Emmanuellinih 10 letih in trajalo vse do njenega 14. leta.

Na režijskem stolčku prihajajočega dokumentarca sedita Anastasia Mikova in Emmanuelle Béart. FOTO: Haut Et Court

Prestižnega cezarja ji je prinesel film Manon of the Spring. FOTO: Press