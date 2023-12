Šest grozljivih primerov incesta med slavnimi imeni

Čeprav incest v najnovejšem Slovenskem kazenskem zakoniku (iz leta 2008) ni več kaznivo dejanje, razen če je ena oseba mladoletna, je še vedno moralno sporen.

A tudi v ne tako daljni zgodovini je zabeleženih kar nekaj primerov intimnih odnosov med člani ožje družine.

Najbolj odmevne je zbral Stik.kurir.rs.

Charles Darwin in Emma Wedgwood Darwin

Charles je bil zvest mož ženi Emmi, ki je bila njegova sestrična v prvem kolenu. Imela sta deset otrok, trije od njih so umrli v otroštvu. Od sedmih preživelih so bili trije neplodni. (Charles je natančno beležil svoje in zdravstveno stanje cele družine).

Kadar so njegovi otroci zboleli, se je opiral na svoje zapise in živel v strahu, da bi njegovi potomci podedovali šibkosti zaradi incesta.

Strokovnjaki so proučevali štiri generacije družine Darwin in Wedgwood ter odkrili več zakonov med sorodniki na obeh straneh. Kot se je Darwin bal, so podobnosti v genetskih zapisih res povzročile nemalo zdravstvenih težav njegovih potomcev.

Faraon Tutankoamon

Ko je bila leta 1922 odkrita grobnica Tutankamona, najbrž najbolj znane osebnosti iz zgodovine starega Egipta, je mladenič z lepim obrazom v zlati maski postal svetova senzacija.

Do nedavnega je bila njegova smrt zavita v tančico skrivnosti. Zgodovinarji so ugibali, ali je morda bil žrtev nesreče s kočijo ali celo umora, nedavne študije pa ponujajo drugačno razlago.

Virtualna obdukcija, ki je vključevala več kot 2000 skeniranj Tutankamonove mumije, je izrisala natančnejšo sliko 19-letnika.

Ta je ovrgla idealizirano podobo mladega kralj in odkrila, da je med drugim imel široke, ženstvene boke, odprt ugriz in deformirano stopalo.

Vzrok?

DNK analiza je pokazala, da je bil plod incesta, zaradi česar je doživljal tudi napade epilepsije temporalnega možganskega režnja in je bil žrtev težke oblike kohlerjeve bolezni, ki je bila zanj najverjetneje usodna.

Incest je bil sicer med egipčanskimi kraljevimi družinami pogost, saj so z njim hoteli ohraniti čistost krvi znotraj družinske veje, a kot kažejo dokazi, so bile prav poledice tega velikokrat usodne.

Tutankamon je bil tudi sam v incestnem zakonu z očetovo polsestro Ankesenamono, ki je rodila dve hčerki: eno nedonošeno in eno, ki je umrla takoj po rojstvu.

Habsburška dinastija

Nekoč glavna kraljeva hiša v Evropi je več stoletji vladala Avstriji, svojo moč in vpliv je s kraljevimi zakoni razširila na domala celo Evropo.

Ogromna družina se je tako dolgo širila in prišla do točke, ko s strateškimi zakoni ni več mogla povečevati vpliva, saj je imela sorodnike že v vseh večjih mestih in pomembnih plemiških družinah Evrope.

Do točke preloma je prišlo v 16. stoletju, ko se začeli poročati sorodniki med seboj. Zapisi pričajo o številnih incestnih zvezah večjega znotraj dinastije v 16. in 17. stoletju.

Nazoren primer je močna španska veja, ki je propadla leta 1700, ko je kralj Karel II. umrl brez naslednika, ki bi prevzel prestol.

Po generacijah incesta zgodovinarji zaključujejo, da je bil zaradi genskih bolezni šibkega zdravja in neploden, kar je pripeljalo do izumrtja te veje dinastije.

Oče kralja Karla II. je bil stric njegove mame, mama je bila rojena v zakonu bratranca in sestrične, tudi ta sestrična, torej kraljeva babica, je bila plod incestnega zakona.

Sicer so poroke med sorodniki imele še druge posledice: strokovnjaki denimo izpostavljajo poudarjene spodnje čeljusti, značilne prav za Habsburžane.

Princesa Nahienaena s Havajev

Rojena je bila leta 1815 in na oblast prišla v času velikih sprememb. Krščanski misijonarji so tedaj tudi na Havajih širili vpliv, tamkajšnja tradicija se je tako začela prepletati z novimi smernicami.

Incest med havajskimi poglavarji je bil nekaj običajnega, prihajalo je tudi do porok med brati in sestrami, v bistvu se je to od njih pričakovalo. Nahienaena se je tako leta 1834 poročila s svojim bratom, kar je izzvalo ogorčenje med tamkajšnjimi kristjani in princesi so zagrozili z izobčenjem.

Ona, razpeta med cerkvijo in ljubeznijo do brata je kljub vsemu misijonarje prosila za milost. Leta 1835 se je poročila izven družine s sinom poglavarja Kalanimokua.

Po pričevanjih, je moža ljubila, še vedno pa je močna čustva gojila tudi do brata. Skušala je popraviti situacijo, a je bil njen trud zaman.

Zanosila je, brat je razglasil, da je otrok njegov, še enkrat je bila izobčena, do rojstva otroka je živela v izolaciji. Rodila je hčerko, ki je umrla le nekaj ur po porodu. Princesa se je preostanek življenja borila s težkim občutkom krivde, umrla je 30. decembra leta 1836.

Barbara Daly Baekeland

Fotografije leta 1921 rojene ameriške bogatašinje Barbare Daly Baekeland so krasile izdaje številnih modnih revij njenega časa.

Te so prikazovale popolnost, pod površjem pa je Barbara trpela zaradi hude mentalne nestabilnosti.

Z možem Brooksom sta živela ekstravagantno, uživala v neskončnih zabavah, prekomernem opijanju in skokih čez plot.

Brooku je bilo sčasoma dovolj Barbarine nestabilne osebnosti, grobih izpadov jeze in pogostih poskusov samomora. Podal je zahtevo za ločitev, njun sin Antony je ostal pri mami.

Tako kot ona je tudi sin trpel zaradi mentalnih težav, med drugim zaradi shizofrenije. Ko je imel 20 let, je Barbara od prijateljev slišala, da je v romantični zvezi z biseksualnim moškim.

V težnji, da bi »popravila« sina, je najemala prostitutke, s katerimi naj bi spal. Po številnih neuspelih poskusih je vzela zadevo v svoje roke, zmanipulirala sina v seks z njo in ga tako skušala pozdraviti.

Ta incest se je končal tragično. 25-letni Antony je 17. novembra 1972 s kuhinjskim nožem ubil mamo.

Ko je policija prispela na kraj, je Antony hladnokrvno naročal kitajsko hrano. Po izpustitvi iz zapora je skoraj do smrti zabodel svojo babico.

John Phillips

Legendarna ameriška skupina Mamas &Papas je bila ikona 60-ih let. Njihovi hiti se vrtijo še danes. John Phillips je bil vodja in avtor večine njihovih aranžmajev. Za časa kariere je ohranjal sloves šarmerja.

A leta 2009, skoraj deset let po njegovi smrti, je njihova hči Mackenzie Phillips javnost presenetila z zgodbami o incestni zvezi med njo in očetom, ki se je začela, ko je imela 19 let.

Na predvečer njene prve poroke sta z očetom popivala in jemala droge. Ona se je onesvestila, ko se je prebudila, je oče z njo imel spolni odnos. Afera je trajala deset let, končala se je, ko je ona zanosila in se ustrašila, da je John oče njenega otroka.

V svoji knjigi High on Arrival piše, da je John plačal splav in da se je incestna zveza tedaj končala.