Oče fizično napadel učitelja, ki je učencu vzel telefon

Danes zjutraj je med poukom na trogirski osnovni šoli prišlo do fizičnega napada na profesorja. Starš enega izmed učencev sedmega razreda je med poukom napadel učitelja, zaradi česar je posredovala policija.

Kot poročajo hrvaški mediji, je bilo za jezo starša krivo to, da je učitelj učencu vzel telefon. Na šoli je uporaba telefonov med poukom prepovedana, učenci jih morajo izključiti. Eden izmed njih pa tega ni želel in je še naprej uporabljal telefon, zaradi česar mu ga je učitelj vzel. Učenec je to sporočil očetu, zato je ta privihral na šolo in v sinov razred. Potem se je menda neprimerno vedel do učitelja, zatem pa na učiteljevi mizi poskušal najti otrokov telefon. Ker ga ni našel, je vzel učiteljevega in se napotil proti vratom. Ko mu je profesor poskušal preprečiti odhod, je prišlo do fizičnega napada. Moški je planil na profesorja in ga zgrabil za vrat. Oba pa sta padla na tla. Kot je za hrvaške medije povedal starš drugega otroka, ki je bil priča dogodku, je učence pšotem zagrabila panika in začeli klicati na pomoč. Po tem je posredovala policija in razmere umirila.

Starši otrok so razočarani nad dejanjem in obnašanjem nasilnega očeta, ki je dal otrokom zgled za reševanje težav z nasiljem, čemur sami nasprotujejo.

Hrvaški sindikat učiteljev je dejanje ostro obsodil.