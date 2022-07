Nasmejani mesar: član klana, ki je svoje žrtve mlel v čevapčiče, na sodišču priznal krivdo

Član kriminalnega klana pod vodstvom Veljka Belivuka in Marka Miljkovića Srđan Lalić je pred beograjskim sodiščem priznal krivdo, poroča Kurir.

Pripadniki razvpitega kriminalnega klana so šokirali javnost potem, ko se je izvedelo, da so mleli čevapčiče iz mesa svojih žrtev in jih jedli z gorčico in s čebulo.

Lalić, ki je po poklicu strokovnjak za informatiko, je bil aretiran skupaj z drugimi člani hudodelske združbe in je obtožen storitve petih umorov, ugrabitve in nezakonitega posedovanja orožja. Belivuk in Miljković sta se izrekla za nedolžna.

Lalić je priznal krivdo in dejal, da bo na sojenju podrobno pričal. Na eni od obravnav je namreč bruhal, ko so mu pokazali dokaze za očitana mu kazniva dejanja. Takoj po tem, ko je izjavil, da je kriv in da bo spregovoril na sodišču, so ga pazniki odpeljali iz dela dvorane, kjer sedijo obtoženi, in ga fizično ločili od preostalih obtoženih članov klana.