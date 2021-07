Grozljivka: Na srbski TV kazal posnetke pohabljenih žrtev (FOTO)

Gre za umorjene navijače Partizana. FOTO: Zaslonska Slika

Srbija je zgrožena, saj so na televiziji. V oddaji Hit Tvit na Pink TV sta gostovala srbski minister za notranje zadevein nekdanji operativec srpske tajne službeMinister je tako pokazal še ne objavljene fotografije zločinov klanaininter njihovih žrtev. Pozirali so z orožjem, kokainom pa tudi s pohabljenimi in mučenimi žrtvami. Srbski notranji minister je dejal, da so bile vse žrtve navijači Partizana.»Zaklana telesa so večinoma iz beograjskega naselja Ritopek iz skrivne sobe, kjer so v stroju za mletje mesa našli več vzorcev DNK-ja različnih žrtev.«, je ob tem povedal srbski minister.Iz človeškega mesa so zločinci nato naredili čevapčiče, posmrtne ostanke zmleli in jih pometali v reko.