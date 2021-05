Šok: žrtve mleli v čevapčiče, srbski kriminalec jih je jedel z gorčico in s čebulo

​Žrtve brutalno mučili

Policijski fotografiji iskanega Radoja Zvicerja. FOTO: MUP Srbije



»Dam glavo, ne dam Srbije«

Šokatno novico, da so pripadniki kriminalnega klana Belivuk mleli čevapčiče iz mesa svojih ubitih žrtev, je potrdil srbski predsednik, ki je ljudožerskim kriminalcem sporočil, da jih bo Srbija aretirala in jim sodila za srhljive zločine na glede na to, kam se skrijejo.(42), vodja t. i. Kavačkega klana, je pekel čevapčiče, narejene iz človeškega mesa v Črni gori. Čevapčiče je v Ritopeku nedaleč od Beograda naredils svojo ekipo, poroča srbski Kurir. Zvicer je s čevapčiči iz človeškega mesa hranil pse, čevapčiče iz mesa svojih največjih, krvnih sovražnikov pa je jedel tudi sam, in sicer z gorčico in veliko čebule, so že aprila razkrili obtoženi sodelavci omenjen zločinske organizacije. Policija sprva razkritjem aretiranih pripadnikov obeh klanov ni verjela, nato pa so našli konkretne dokaze.​Belivuk in njegovi možje so se snemali, kako režejo meso s trupel žrtev, ga meljejo in delajo čevapčiče. Te posnetke, tako kot tudi pošiljko čevapčičev, so nato poslali Zvicerju v Črno goro v posebnih hladilnikih. »Zvicer je, če ga je nekdo ujezil, zahteval od Belivuka, da mu pošlje čevapčiče. Belivukovi mesarji so ubijali ljudi, zmleli njihovo meso v industrijskem stroju za meso, naredili čevapčiče in jih poslali Zvicerju. Preden so jih ubili, so svoje žrtve največkrat mučili. Sekire, najdene v tajnih bunkerjih, so uporabljali za grozljiva mučenja. Ugotovljeno je bilo, da so nekaterim žrtvam držala za sekire porinili v anus in jim prerezali tetive, drugim so lomili zapestja in glave,« je povedal Vučić v izjavi o grozljivih zločinih ter dodal, da ti nimajo nobene povezave z bojem za prevlado na trgu drog. »Našli vas bomo, ne glede na to, kje se nahajate, od Črne gore do Kolumbije,« je obljubil srbski predsednik. »Odgovarjal boš za čevapčiče, negativec!« je še sporočil Zvicerju.»Ti gadi so nameravali vladati Srbiji! Pet mesecev v Srbiji ni bilo nobenega umora. Tako Srbijo želim. Zaslužil sem dovolj za življenje, sploh se ne bojim za svoje življenje. Vse sem gledal in ne bom dovolil, da naša država razpade, ne bom obupal. Dam glavo, a ne dam Srbije,« je zaključil Vučić.