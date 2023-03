Najhujša nočna mora: deklico (12) ubili vrstnici: »Šokiran sem zaradi tega, kar smo videli«

Podrobnosti o smrti 12-letne Luise iz Freudenberga v Nemčiji, katere truplo so v nedeljo našli v bližini železniškega predora v gozdu, so šokirale tudi najbolj izkušene preiskovalce.

Bila je ubita, dve deklici, stari 12 in 13 let, pa sta že priznali, da sta jo umorili, je sporočila policija.

»Po prvem zaslišanju sta dekleti dajali nasprotujoče si izjave, po drugem pa sta zločin priznali,« je povedal tiskovni predstavnik policije v Koblenzu.

Za zdaj ni znanega nič o motivu tega zločina, prav tako poteka iskanje noža, s katerim naj bi bil storjen umor.

Mario Mannweiler iz urada državnega tožilca v Koblenzu je razkril, kako šokiran je bil zaradi dekličine smrti.

»Moram priznati, da sem šokiran zaradi tega, kar smo videli,« je dejal Mannweiler.

V Freudenbergu vlada žalost, ljudje ne morejo verjeti, da se je zgodil tak zločin. Zastave v mestu so spuščene na pol droga, v šolo, ki jo je obiskovala umorjena deklica, so prispeli psihologi.

Več podrobnosti o zadevi Mannweiler ni želel podati zaradi starosti osumljenk, ki sta premladi, da bi za dejanje lahko kazensko odgovarjali. Kazenska odgovornost se v Nemčiji namreč začne pri 14 letih.

Kot so zapisali v reviji Fenix, je izginila v soboto popoldne, ko se je vračala z obiska prijatelja. Do doma je imela dobre tri kilometre. Ker tja ni prišla, so oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo več deset policistov, helikopter, droni in sledilni psi. Njeno truplo so nato našli v nedeljo na gozdnatem območju nedaleč od njenega doma.