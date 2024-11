Na smrt obsojeni umrl pred usmrtitvijo?

Iz iranske prestolnice so oblasti včeraj sporočile sila nenavadno novico. Nemško-iranski državljan Jamshid Sharmahd, ki so ga po njihovih navedbah prejšnji teden, 28. oktobra, usmrtili, po njihovih najnovejših navedbah ni bil usmrčen, temveč je umrl še pred izvršitvijo smrtne kazni.

Jamshid Sharmahd je umrl po nekaj letih ujetništva. FOTO: Wikipedia

»Jamshid Sharmahd je bil obsojen na smrt, njegova usmrtitev je bila neizbežna, vendar je umrl pred njeno izvršitvijo,« je novinarjem v Teheranu včeraj povedal tiskovni predstavnik iranskega pravosodja Asghar Džahangir.

28. OKTOBRA naj bi ga usmrtili.

Po vesti o usmrtitvi je izbruhnil diplomatski spor med Berlinom in Teheranom. Nemčija napovedala zaprtje treh iranskih konzulatov v Nemčiji, medtem ko so oblasti v Teheranu Nemčijo obtožile intervencionistične drže. Devetinšestdesetletnega Sharmahda je iranska oblast obsodila na smrt zaradi domnevnega sodelovanja v bombnem napadu na mošejo v Širazu leta 2008, v katerem je bilo ubitih 14 ljudi, 300 pa ranjenih.

Če je živa, bo mučena

Po svetovnem spletu pa so zakrožile govorice o smrti iranske študentke, ki se je konec tedna v znak protesta pred islamsko univerzo slekla do spodnjega perila. Pred tem naj bi jo pripadniki paravojaške milice Basidž v poslopju nadlegovali, ker ni bila primerno zakrita. Študentko, ki se je v spodnjem perilu še sprehodila po ulici, so moški v civilnih oblačilih odvlekli v avtomobil.

Je iranska protestnica še živa? FOTO: AFP

Da bi študentka umrla, ni doslej potrdil nihče, so pa iz organizacije Amnesty Iran včeraj sporočili, da je bila odpeljana v neimenovano psihiatrično bolnišnico in da iranske oblasti protestnike pod krinko duševnih motenj odpeljejo v zdravstvene ustanove. »Iranske oblasti naj nemudoma osvobodijo študentko. Skrb vzbujajoče je, da bo tam izpostavljena zdravljenju proti njeni volji, po vsej verjetnosti jo čakajo elektrošoki, močna pomirjevala in celo mučenje,« so dejali.