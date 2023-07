Na Krku brutalno pretepli štiri Slovence: Obraze so imeli od vseh udarcev deformirane (VIDEO)

V petek zvečer se je v nočnem klubu Onyx v Punatu na Krku steplo več ljudi. Kot piše hrvaški spletni portal Index, so bili poškodovani štirje Slovenci. Vsi štirje so bili prepeljani v bolnišnico KBC Rijeka, medtem so od tam že odpustili.

»Kriminalistična preiskava še vedno poteka, da bi se ugotovile vse okoliščine dogodka,« so dejali na reški policiji, ki sicer obravnava kršenje javnega reda in miru.

Bili naj bi lažje poškodovani

Iz KBC Reka so potrdili obravnavo štirih Slovencev: »Bili so na urgenci, ustrezno obravnavani, nato pa so bili odpuščeni. Vsi so imeli lažje telesne poškodbe.«

Obstaja tudi posnetek dogodka, iz katerega se menda vidi, da Slovence pretepajo varnostniki kluba. Eden od mladeničev je po poročanju tujih medijev ležal na tleh brez zavesti, medtem je drugega varnostnik menda nokavtiral z dvema udarcema. Videti naj bi bilo tudi ležati enega od fantov v luži krvi in ko ga nekdo obrača, da se ne bi zadušil.

Mlatili so jih brez mere

Za hrvaški portal 24sata je ena od bralk dejala: »Strašno, kaj so jim počeli. Tako so jih mlatili ... Fantu so razbili glavo. Oni bi morali ščititi ljudi in jih eventuelno vreči ven, če delajo nemir, ne pa to. Obraze so imeli od vseh udarcev deformirane. Mlatili so jih do nezavesti. Upam, da bodo odgovarjali za svoja dejanja.«

