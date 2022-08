Na Klopinskem jezeru Slovenec z nožem nad svoje goste

V četrtek so bili pri Klopinskem jezeru na avstrijskem Koroškem gosti enega izmed tamkajšnjih lokalov priče grozljivemu dogodku. Gostilničar, slovenski državaljan, je napadel goste svojega lokala. In to z nožem. Zaenkrat še ni znano, kaj je bil vzrok napadu, avstrijski mediji pa poročajo, da je gostilničarja menda ob pamet spravil otroški jok.

Okoli 14. ure popoldan so policisti pred gostinskim lokalom našli krvavečega moškega in njegovo ženo, porezano po roki. Gostilničar se je možem v modrem pustil prijeti, kljub temu da je imel v rokah še vedno nož. Tudi napadena moški in ženska sta Slovenca.