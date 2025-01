Na Cetinju Aco ubil tudi dva otroka, prijatelji se poslavljajo: »Kdo me bo zdaj nasmejal«

Aco Martinović je včeraj na Cetinju zagrešil masaker in ubil 12 ljudi. Med žrtvami sta tudi otroka, stara 10 in 13 let, vsi pa so tesni prijatelji, botri in sorodniki morilca.

Osumljenec Aco Martinović je po dejanju storil samomor.

FOTO: Savo Prelevic Afp

Prijatelji se od žrtev poslavljajo s fotografijami in žalostnimi sporočili na družbenih omrežjih.

»Kdo me bo razjezil, potem pa nasmejal s svojim odgovorom. O moj bog, zakaj jemlješ dobre duše. Niti ena ura ne bo enaka brez tebe. Počivaj v miru angel. Naj te varujejo angeli.«

Martinović je zločin začel v gostinskem lokalu Velestovo pri Športnem centru. Po incidentu med njim in gostom je odšel domov po pištolo, se vrnil v lokal in tam pobil štiri ljudi. Nato je na treh za zdaj znanih lokacijah pobil člane svoje družine ter dva otroka, stara 10 in 13 let. Policija pravi, da motiv še ugotavljajo.

Znano je stanje poškodovanih

»Trije od štirih včeraj poškodovanih na Cetinju so danes zjutraj stabilnih vitalnih parametrov, vendar so še vedno v življenjski nevarnosti,« je sporočil minister za zdravje Vojislav Šimun. Kot poročajo črnogorskih medijev, je tožilec preiskal šest lokacij, od tega pet tam, kjer so bili storjeni umori, in kraj, kjer se je osumljenec ustrelil, poroča blic.rs.

