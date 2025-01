Prijatelji se poslavljajo od dvojčkov Marka in Miloša, enemu je Aco ubil tudi ženo. Odzvala se je Pirc Musarjeva

Včeraj je bilo v krvavem pohodu Ace Martinovića ubitih 12 ljudi, med njimi sta bila tudi brata dvojčka Marko in Miloš Martinović. Na družabnih omrežjih se od obeh poslovljajo prijatelji.

Po tragičnem dogodku je Markov prijatelj objavil njuno skupno fotografijo in se z izbranimi besedami poslovil, navaja Blic.

»Stari prijatelj, tvoj prezgodnji odhod me je zelo pretresel. Aco Martinović iz Cetinja ti je vzel življenje. Moškega, kot si ti, je bilo vredno imeti, poznati in biti blizu tebe. Zate imam samo besede hvale. Počivaj v miru, sotrpin in naj bodo tvoje nebeške poti brezmejne,« je zapisal.

Brata Marko in Miloš sta bila šoferja avtobusa. Poleg bratov Martinović je morilec v svojem norem pohodu ubil tudi Markovo ženo Marijo. Skupaj je ubil 12 ljudi, vključno z dvema otrokoma lastnika kavarne, kjer se je začel pokol.

Odzvala se je Pirc Musarjeva

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v odzivu na tragedijo v Črni gori, kjer je 45-letni moški v strelskem pohodu blizu Cetinja v sredo ubil najmanj 12 ljudi, izrekla sožalje družinam ubitih in solidarnost z vsemi prebivalci Črne gore.

»Z globoko žalostjo sem prejela novico o tragičnem dogodku v Cetinju, kjer je bilo v streljanju izgubljenih več življenj, med njimi tudi otrok,« jezapisala Pirc Musarjeva na družbenem omrežju X.