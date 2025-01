Neuradno: Aco ubil najmanj sedem ljudi, med njimi dva otroka. Med ubitimi tudi člani njegove družine

V streljanju v gostilni v črnogorskem kraju Cetinje je bilo danes ubitih več oseb, osumljenec pa je na begu, je sporočila policija. Po poročanju črnogorskih medijev je streljanje sledilo fizičnemu obračunu. Portal Radiotelevizije Črne gore poroča, da je najmanj sedem mrtvih. Ranjene v streljanju na Cetinju so z reševalnim vozilom prepeljali v Klinični center v Podgorici. Direktor Kliničnega centra Aleksandar Radović je povedal, da so tja pripeljali štiri ranjence, eno žensko in tri moške. »Pri vseh so poškodbe zelo hude in življenjsko nevarne. Pri enem bolniku imamo poškodbo glave, prsnega koša in trebuha, pri dveh bolnikih imamo poškodbo trebuha, pri enem bolniku tudi prsnega koša. in poškodbe trebuha, v tem trenutku več ne morem napovedatovati,«.

Policija prebivalce pozvala, naj ne zapuščajo domov

Policija je prebivalce pozvala, naj ne zapuščajo svojih domov, saj je osumljenec na begu in oborožen. Po ocenah policije incident ni povezan z obračuni med kriminalnimi tolpami, ki v Črni gori niso redkost. Glede na prva poročila je bilo v streljanju ubitih najmanj pet ljudi.

Črnogorski premier Milojko Spajić je napovedal, da bodo zaradi tragedije v Cetinju od jutri po vsej državi razglasili tridnevno žalovanje.

Po neuradnih podatkih je napadalec v gostilni pobil štiri moške, dva ranil in pobegnil. Kmalu po zločinu v gostilni so poročali, da je v naselju Bogdanov kraj ubil dva otroka in ranil žensko.

Policija objavila fotografijo Aca Martinovića

Po prvih podatkih policija išče osumljenega Aca Martinovića iz Cetinja. Policija je objavila tudi njegovo fotografijo. Med ubitimi naj bi bili tudi člani njegove družine. Policija je doslej uradno potrdila, da so umrli najmanj štirje ljudje. »Za rešitev te krizne situacije so bile na teren napotene posebne enote policije,« so zapisali v sporočilu za javnost tamkajšnje policije.

Cetinje na jugu Črne gore je bilo avgusta 2022 prizorišče strelskega pohoda moškega, ki ga je sprožil družinski prepir, v katerem je umrlo 11 ljudi, vključno z napadalcem.