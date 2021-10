Množična zastrupitev z alkoholom, umrlo 26 ljudi

Po množični zastrupitvi z metilnim alkoholom v regiji Orenburg na jugu Rusije je število smrtnih žrtev do danes naraslo na 26, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Prva poročila o zastrupitvi z metanolom so začela prihajati v četrtek zjutraj, število tako zastrupljenih kot tistih, ki so zaradi posledic umrli, pa vztrajno narašča. Po zadnjih podatkih iz bolnišnic naj bi 26 ljudi doslej umrlo, 28 pa je preživelih. Skupaj naj bi se jih torej zastrupilo 54, medtem ko so še v petek poročali o 33 zastrupljenih in od tega 17 mrtvih.



Oblasti so že uvedle preiskavo o proizvodnji in prodaji alkoholnih izdelkov, ki ne ustrezajo varnostnim standardom. Doslej so pridržali šest oseb, ki jih sumijo nezakonite proizvodnje in prodaje nevarnih alkoholnih izdelkov v velikem obsegu. Pristojni guverner Denis Pasler je obenem napovedal obsežen nadzor prodajnih mest na območju. Doslej so že zasegli več kot 1.200 steklenic. Eden najhujših primerov v zadnjih letih

Vodko in ostale alkoholne pijače je dovoljeno v Rusiji prodajati le, če imajo uradno identifikacijsko številko. Kljub temu so hude zastrupitve z alkoholom pogoste, saj pijače izdelujejo iz poceni, a potencialno smrtno nevarnega industrijskega alkohola.



Tokratni primer je sicer eden najhujših v zadnjih letih. Leta 2016 je v Irkutsku umrlo 76 ljudi, potem ko so pili alkohol, pomešan s čistilnim sredstvom, spominja dpa.

