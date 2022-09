McCannova izgubila sodno bitko

Še ne štiriletna Madeleine McCann je izginila 3. maja 2007 v portugalskem letovišču Praia da Luz, njeni starši pa še vedno niso obupali nad iskanjem. Med dolgoletno sago pa se niso mogli ogniti niti obtožbam, da so sami pokončali lastnega otroka. Spomnimo, govorice, da sta Kate in Gerry McCann v resnici kriva za Maddiejino izginotje, je sprožil portugalski detektiv, ki jima je po njuni oceni nakopal številne preglavice pri iskanju hčerke, poleg tega pa še nepopravljivo omadeževal ugled.

2007. je izginila deklica.

McCannova sta zato Goncala Amarala sklenila tožiti: detektiv ju je obdolžil dekličinega izginotja tudi v svoji knjigi, ki opisuje odmeven primer, s čimer da je kršil njuno pravico do zasebnega življenja, poleg tega pa je sodeloval tudi pri snemanju dokumentarnega filma in številnih intervjujih. McCannova so leta 2008 oprali sumov, a je istega leta izšla zloglasna knjiga in kalvariji zakoncev ter blatenju javnosti ni bilo videti konca, vztrajata še danes. Portugalsko sodišče jima je najprej ugodilo in namenilo odškodnino 400.000 evrov, a se je detektiv pritožil; vrhovno sodišče je nato podprlo Amarala, zaradi česar sta britanska zakonca bitko nadaljevala na Evropskem sodišču za človekove pravice, ki pa je zdaj sklenilo, da je bil ugled McCannovih v resnici omadeževan zato, ker sta bila nekaj časa uradna osumljenca v preiskavi, ne pa zaradi medijskega udejstvovanja razvpitega Portugalca. Ali se bosta zakonca pritožila na odločitev, še ni jasno, časa pa imata tri mesece.

Amaral je bil najprej eden vodilnih preiskovalcev Maddiejinega izginotja, leta 2008 pa so mu zaradi glasnega kritiziranja britanske policije odvzeli primer. Eno od osrednjih vlog ima zdaj nemška policija, ki se osredotoča na Christiana Brücknerja, obsojenega in zaprtega zaradi posilstva, že nekaj časa glavnega osumljenca, ki naj bi deklico ugrabil in tudi umoril. Na vesti naj bi imel še nekaj podobnih zločinov.