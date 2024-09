Marina je večerjala z mamo, nato jo je zabodla do smrti: pretresljive podrobnosti zločina

Marina C. (44) iz Niša, ki je osumljena umora svoje matere Zorice Cvetanović (69), je zločin storila med večerjo v družinski hiši, poroča Blic.

Čeprav je sprva kazalo, da je imela Zorica prerezan vrat, najnovejši policijski zapisi navajajo, da je smrt nastopila zaradi več vbodov z nožem, ki naj bi jih storila Marina svoji materi, piše Blic.

Motiv za umor še ni uradno potrjen, svojci umorjene pa ugibajo, kaj bi lahko bil razlog.

»Marine nekaj dni pred umorom ni bilo tu. Včasih je odšla od doma in potem nenadoma poklicala starše in jih prosila, naj pridejo ponjo. Ti bi se brez razpravljanja usedli v taksi in se odpeljali ponjo. No, pred tednom dni pa je, kot je imela navado, spet poklicala mamo in jo prosila, naj pride ponjo. Mama Zorica, ki je bila že vsega naveličana, saj to traja že leta, ji je odgovorila: »Ne zanima me, naj te pripelje rešilni avtomobil,« je za Blic povedala sorodnica umorjene, ki ne želi biti imenovana.

Nehala se je kopati Po besedah ​​svojcev je Marina v zadnjem času povsem zanemarila skrb zase, kar bi lahko kazalo na poslabšanje njenega zdravstvenega stanja. Svojci navajajo, da je Marina zanemarjala osebno higieno, mama pa je povedala, da je hčerka nehala prhati in se ni več preoblačila. Neprijeten vonj pa je bil tako močan, da se skoraj ni bilo mogoče zadrževati v njeni bližini. Marina je po zločinu pobegnila. Policisti so jo našli dan pozneje v bližini igrišča, kjer se je skrivala. Našli so jo po tem, ko je domačina prosila za vodo in kruh.

Sorodnica predvideva, da je 8. septembra med večerjo v domači hiši prišlo do razprave o tem dogodku. Prepir pa naj bi eksaliral v zločin.

Marina je že dlje časa v svoji torbici nosila dva noža. To je opravičevala s tem, da se nečesa ali nekoga boji. Za zdaj ni znano, ali je mamo ubila s temi noži ali z nožem, ki je bil na mizi. Očitno se je mati branila, saj je bila porezana po rokah. Po telesu je tudi več vbodnih ran. Možno je, da je izkrvavela, saj takrat ni bilo nikogar doma. Obstaja tudi možnost, da se je po poškodbi poskušala umiti, ker so na njej sledi vode« je za Blic povedala sorodnica.

Marininega očeta oziroma Zoričinega moža takrat ni bilo doma, saj je šel čuvat koze.