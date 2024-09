Marina mami Zorici prerezala vrat: soseda razkrila družinske skrivnosti, od sekte do psihiatrije

Iz Srbije prihajajo poročila o grozljivem zločinu v družini. Zorica C. (69) je bila ubita v nedeljo zvečer v hiši v naselju Nikola Tesla v Nišu. Po prvih podatkih naj bi jo usmrtila hčerka Marina C., tako da ji je prerezala vrat.

Sosed razkril mračne družinske skrivnosti

»V tisti hiši je živela z možem in dvema hčerkama. Marina je bila psihiatrična bolnica, več je bila v bolnišnici kot doma. Po vasi se je govorilo, da je mati obe hčerki prepustila sekti in da je to na eni od njiju pustilo posledice. Ko je Marina takšno ravnanje zavrnila, je trpela zaradi očetove in mamine zlorabe,« je povedala soseda, navaja Nova.rs. Poudarila je še, da je policija pogosto posredovala v družini.

Policija osumljenko, ki je po grozljivem dejanju pobegnila, še išče.