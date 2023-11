Mama umorjenega dečka prvič spregovorila o zaslišanju: Vprašala sem Kosto, ali ve, da je ubil mojega sina

Bliža se sojenje staršem dečka morilca, ki je 3. maja na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja na Vračarju v Beogradu pobil devet otrok in šolskega paznika. Njegovega očeta so aretirali še isti dan, nato pa je iz pripora poskušal prenesti svoje premoženje na drugega, krivdo je zanikal, kar je tistega tretjega maja potrdila tudi mati enega od umorjenih dečkov.

Gostovala je na televiziji K1 in v tem gostovanju spregovorila o prvem Memorialu za najboljše mlade skladatelje, ki je ta teden potekal v Kolarčevi ustanovi v Beogradu. Obiskovalci so si poleg koncerta lahko ogledali tudi razstavo fotografij s podpisom umorjenega fanta, enega od učencev, ki so bili ubiti v množičnem poboju 3. maja na OŠ Vladislav Ribnikar.

V tragediji je umrlo devet šolarjev in varnostnik. FOTO: Armin Durgut, Pixsell

Mesec dni pred tragedijo

»Po koncertu sem bila neskončno ponosna, hkrati žalostna, a neskončno ponosna. Koncert je bil čudovit. V meni in pri drugih starših je bilo veliko čustev. Videla sem solze, ponos, veselje,« je povedala par besed o koncertu in nadaljevala, kakšen odnos je imela s sinom. »Vedno sva se imela neskončno rada že od rojstva. Ko je bil star 3,4 leta, sem mu med igranjem rekla: Veš, da me je bog vprašal, kakšnega otroka si želim, jaz bi rekla takšnega, kot si ti. Ni razumel te globine. Ko je odrasel, sem mu povedala o tem in rekla, da resno mislim. Nato mi je rekel: 'Tako kot jaz, in mu kar takoj povem, ne bi spremenil ničesar. V naši družini nismo varčevali z ljubeznijo in staršem nenehno poudarjam, da z ljubeznijo ne bodo razvajali svojih otrok. Otroke razvadimo, ko namesto njih začnemo delati nekaj, kar bi že morali početi sami.«

»Mesec dni pred tragedijo me je vprašal: 'Mami, ali me imaš rada', jaz pa sem rekla 'Neskončno'. In v tistem trenutku sem se spraševala, zakaj spreminjam nekaj, kar je že leta isto, leta smo govorili 'najbolj na celem svetu'. Ampak neki notranji glas mi je govoril, da moram 'zunaj domovine', svet je bil zame majhen, sem morala reči v nedogled. Njemu, bogu ...« je dejala dečkova mama.

Povedala je, da jo je v teh težkih časih držala ljubezen do sina, ki mu je ves čas govorila, da ljubi nekoga drugega, a najbolj njega. »Po koncertu mi je mož rekel, da mi gre inkluzija, bala sem se, da bi me čustva odnesla, pogledam njegovo sliko in rečem: 'Vse zate'. Čustva me premagajo. Večeri ali jutra so težki, ob koncih tedna. Pri nas je bilo vedno živahno in to pogrešam. Zlagala bi se, če bi rekla, da ne jočem - jokam ... imam navado odpreti klavir in si zamisliti njega ... Pustiti mu igrati skladbo, ki mu je všeč, da jo igram jaz, in lahko si ga predstavljam.

Zoper očeta mladoletnega morilca

Poleg tega je omenila tudi obtožnico, ki je vložena zoper očeta mladoletnega morilca. »Sploh ne vem, ali je o tem zdaj na mestu govoriti. Zoper očeta je bila vložena obtožnica zaradi kaznivega dejanja zoper splošno varnost ali kako se temu pravno reče. Vseh nas staršev se dotika, kdo je odgovoren za deset izgubljenih življenj? Da se nas kot staršev dotakne tisto, kar smo imeli priložnost videti, in to je neizmerna, neopisljiva hladnost cele družine. Oče pravi: 'Kaj mi zamerite, ne čutim se odgovornega'. On je tisti, ki je otroka odpeljal na strelišču, orožje je njegovo. On je dal dovoljenje, da lahko otrok trenira s strelnim orožjem,« je povedala mati umorjenega dečka in dodala:

»Bila sem ena od mam, ki je dečka zasliševala na obravnavi zoper njegovega očeta. Imela sem priložnost slišati in pozneje tudi videti posnetek. Med drugim sem ga vprašala, ali je vedel, da je ubil mojega sina? Rekel je, da ve ... brez kakršnih koli čustev. Njegov glas je bil enak štiri ure. Kasneje sem videl posnetek. Njegova mama je sedela zraven njega in se ni odzvala na moje vprašanje, samo sedela je. To nas vse gane. Rada bi nekaj pravičnosti, ki bi bila zadoščena, tako za nas, za naše otroke kot za dobro celotne družbe. Mislim, da se kot družba še vedno premalo zavedamo, kaj se je zgodilo ...« je povedala mama tragično preminulega dečka, poroča mondo.rs.