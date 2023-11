Staršem je Kosta za vedno vzel otroke. Je to usoda, ki čaka njegove starše?

V začetku leta bi se lahko začelo sojenje staršem mladega Koste, ki je v Osnovno šolo Vladislav Ribnikar vkorakal s pištolo in hladnokrvno umoril več šolarjev in tamkajšnjega varnostnika. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, omenja Vladimirja in Miljano Kecmanović, pa še predsednika strelskega kluba Partizan Practical Shooting Ratko I., in Nemanjo M., inštruktorja v omenjenem klubu.

Očetu mladega morilca očitajo, da je 13-letnega sina učil rokovanja z orožjem in strelivom, kako pravilno streljati in kako pravilno dihati. Trikrat naj bi ga peljal v prej omenjeni klub, kjer je streljal tudi na tarče silhuet ljudi, še enkrat pa na odprto, v etno vas Gostoljublje v kraju Mionica.

Kako je ravnal z orožjem

Osumljen je tudi, da z orožjem ni ravnal, kot bi moral. Namesto v sefu in pod ključem, ki ga je imel doma, naj bi orožje hranil kar v plastičnih okvirjih, namenjenih prenašanju orožja, te pa je nato pospravil v črno torbo, ki jo je nato spravil v plastični kovček s kodo in ključavnico. Strelivo je hranil v drugem plastičnem kovčku brez ključavnice. S tem, da je osumljenec sinu omogočil dostop do dveh pištol, s katerima ga je učil streljati.

Na enem od tulcev v osnovni šoli je bil najden DNK Kostove mame. Tožilec jo bremeni kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posesti, nošenja in prometa in eksplozivnih materij.

Kakšne kazni jih kačajo

Kako sta med obtoženimi znašla Rako in Nemanja? Zaradi lažne izpovedi o dogajanju na strelišču njihovega kluba, povezanih z Vladimirjem Kecmanovićem in morilcem Kosto – dejala, da naj bi mlademu Kosti skušali preprečiti učenje streljanja oziroma ju niso videli, a je tožilstvo pridobilo drugačne dokaze.

Tožilstvo je za očeta predlagalo najvišjo možno zaporno kazen, to je 12 let, za mamo 2 leti in šest mesecev, za predsednika strelskega kluba in inštruktorja pa po tri leta, poroča srbski Blic.