Otroka skušala zaščititi pred pitbulom, nekaj dni pozneje umrla

Svojci so Heather Pingel (35) razglasili za junakinjo, potem ko je umrla, da bi zaščitila svoja otroka pred napadom pitbula. Policijsko poročilo pravi, da je Pinglova (35) izgubila obe roki 8. decembra v lastni hiši, kjer je stanovala s svojim dolgoletnim partnerjem in sinovoma. Heather je poklicala svojega partnerja, potem ko je eden od njenih sinov padel po stopnicah. Ta je nemudoma pritekel domov in videl, kako se Heather bori s psom. Pes je ugriznil dečka, ko pa je mati psa umikala od sina, je napadel še njo in jo hudo poškodoval. Partner je s pištolo ustrelil psa. Tega je predhodni lastnik menda zlorabljal. Heather so odpeljali v bolnišnico, kjer pa je čez osem dni umrla.

»Pes je napadel sina in ona je storila, kar bi vsaka pogumna mama – žrtvovala se je, da bi ga rešila. Ima precej šivov, a njegovo življenje ni ogroženo. Moja sestra ni imela te sreče,« je povedala Heatherina sestra. Družina je začela zbirati finančna sredstva na portalu GoFundMe. Zbirajo sredstva za plačevanje zdravstvenih storitev in pogreba. Partner je namreč dan pred nesrečo ostal brez službe.

Sestra je za konec dejala še tole: »Pogrešala te bom. Čudovita mama si bila. Vse si storila za svoja otroka, ki sta te oboževala. Pogrešala bom vse, kar je povezano s teboj.«