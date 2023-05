Prvič po masakru so se oglasili starši 13-letnega Koste. To je njihovo sporočilo

Starši 13-letnega Koste, ki je v Beogradu zagrešil masaker na osnovni šoli, so se zdaj prvič po tragediji oglasili. Prek odvetnice Irine Borović so poslali pismo, ki ga v prevodu objavljamo v celoti:

»Tega 3. maja je zavladala večna tišina, v kateri vsak dan molče ječimo v neizrekljivi bolečini in žalosti zaradi vsakega nedolžnega otroka in za Draganom, ki je s tako ljubeznijo čuval otroke. Globoko in najiskrenejše obžalujemo in izražamo sožalje vsem družinam ob njihovi izgubi, vsaka njihova izguba je tudi naša. Za vedno v žalosti.«

Pod tem sporočilom je podpisana družina K.

Pred osnovno šolo Vladislava Ribnikarja v naselju Vračar v Beogradu, kjer se je zgodila tragedija. FOTO: Tom Dubravec Cropix

Kot smo poročali, je Kosta v psihiatrični bolnišnici, kjer ocenjujejo njegovo psihično stanje. Njegov oče je v priporu, proti njemu in njegovi mami je stekla preiskava o njuni odgovornosti.