Ko so našli njegovo zoglenelo truplo, je v rokah še vedno držal vrtno cev (FOTO)

Število žrtev katastrofalnih požarov, ki že en teden divjajo po soseskah Los Angelesa, je vsak dan večje, trenutno že močno presega 20, med zgodbami, ki prihajajo iz opustošenega mesta, pa je vse preveč tragičnih.

Domačinka iz Malibuja je denimo v požaru izgubila 32-letnega sina, ki zaradi cerebralne paralize, zaradi katere je izredno težko hodil, poleg tega je bil tudi slep, ni mogel pravočasno pobegniti iz hiše, ki so se ji približevali ognjeni zublji, ker je imela sama poškodovano roko, pa mu ni mogla pomagati.

Ogenj je izbrisal celotne soseske. FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

»Edina tolažilna bilka, ki se je oklepam, je, da je umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom in ni živ zgorel,« je za CNN povedala Shelley Sykes. Ko je spoznal, da bosta v goreči hiši umrla oba ali zgolj on, je Rory Sykes mami menda rekel, naj zbeži, dokler še lahko, njega pa pusti in naj nikar ne skrbi, je v solzah zadnje trenutke, ki jih je preživela s sinom, še opisala Sheley.

V soseski Pacific Palisades je na svojem domu umrla tudi 85-letna Annette Rossilli, ki ni želela zapustiti svojih ljubljenih živali. Njene negovalke in hišna pomočnica so jo poskušale na vse pretege prepričati, naj se vendar evakuira skupaj z njimi, a se Rossillijeva ni dala. Njeno truplo so v povsem uničeni hiši našli gasilci, ob njej so zgoreli njen pes, kanarček, želva in dve papigi.

Reševali so domove

Mnogo ljudi je medtem življenje izgubilo, ko so poskušali svoje domove zaščititi pred plameni in niso upoštevali ukazov oblasti, naj območje nemudoma zapustijo.

Število žrtev je že močno preseglo število 20. FOTO: Mike Blake/Reuters

V soseski Eaton je tako umrl 66-letni Victor Shaw. Ko je videl, da se ogenj bliža njegovi hiši, gasilcev pa ni bilo na spregled, je pograbil vrtno cev in začel z vodo škropiti streho ter okolico hiše, misleč, da bo ogenj tako njegov dom obšel. To se ni zgodilo, a boril se je do zadnjega. Ko so gasilci dan pozneje na cesti pred hišo našli njegovo truplo, je v rokah še vedno držal vrtno cev.

Na tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove. FOTO: David Swanson/Afp

»Hiša, v kateri je živel, je bila od nekdaj naš dom, naši starši so jo kupili pred 55 leti in Victorju je pomenila vse na svetu. Zato nisem presenečena, da jo je hotel na vsak način obvarovati pred ognjem. Ko so mi povedali, da so našli njegovo truplo, sem se povsem zlomila. Rekli so mi, da je imel na obrazu spokojen izraz, da je bilo videti, da ni trpel, ampak je našel svoj mir. Morda je umrl z nekim zadoščenjem, da je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi rešil svoj dom. Poskušam se okleniti tega prepričanja, sicer bi bilo z mano konec,« je za KTLA dejala Victorjeva sestra Shari.