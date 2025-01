Apokaliptični prizori iz pogorelega Los Angelesa! Evakuiranih vsaj 100.000 ljudi, danes že šest potresov (FOTO)

V Los Angelesu divjajo smrtonosni požari, zaradi katerih je bilo več kot 100.000 ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove, približno 200.000 pa je prejelo opozorila o morebitni evakuaciji.

Do zdaj je požar uničil več kot 10.000 objektov, vključno s celotnimi soseskami, in zahteval vsaj 11 življenj. Oblasti opozarjajo, da bo dokončno število žrtev znano šele, ko bo varno vstopiti v požarno prizadeta območja.

Napredek pri gašenju požarov

Gasilci so uspeli doseči delno zajezitev nekaterih požarov. Požar Hurst je 70-odstotno zajezen, Kenneth pa 50-odstotno. Največji požar, Palisades, je trenutno le 8-odstotno zajezen, a oblasti pričakujejo večji napredek pri Eatonu čez noč.

Kljub temu močni vetrovi in suho vreme še naprej otežujejo gašenje, saj lahko ognjene zublje znova razširijo.

Dim in plameni požara Palisades so se 10. januarja 2025 razširili proti soseski Encino v Los Angelesu v Kaliforniji, kar je sprožilo nova evakuacijska opozorila. FOTO: Agustin Paullier Afp

Varnost in logistični izzivi

Kalifornijski guverner je odredil preiskavo zaradi izgube tlaka v nekaterih hidrantih med vrhuncem požarov, saj so bile lokalne zmogljivosti presežene.

Gasilcem pomaga več kot 12.000 ljudi, vključno s pomočjo iz Mehike in Kanade, ter več kot 1.150 gasilskih vozil, 60 letal in 143 cistern. Kljub obsežni operaciji so gasilci preobremenjeni, mnogi delajo brez premora in nosijo do 45 kg opreme.

Interventna vozila gasilske službe Los Angelesa (LAFD) so se 10. januarja 2025 razporedila ob cesti Mulholland Drive, medtem ko se je požar Palisades širil proti soseski Encino. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Policijska ura, aretirali več kot 20 ljudi

Na prizadetih območjih veljajo policijske ure med 18. in 6. uro zjutraj, da bi preprečili plenjenje in zagotovili varnost. Do zdaj so zaradi kraje in plenjenja aretirali 20 ljudi. V območja z obvezno evakuacijo imajo dostop le delavci na področju nesreč, kršitve pa so kaznovane z denarnimi globami ali zaporom.

Obsežni požari, ki so uničili cele soseske in na tisoče ljudi prisilili v evakuacijo, so po podatkih oblasti zahtevali najmanj deset življenj. FOTO: Agustin Paullier Afp

Uporaba nezakonitih dronov nad požarnimi območji je medtem že povzročila trčenje z letalom za gašenje, zaradi česar so morali prizemljiti letalo in začasno prekiniti letalsko pomoč. Oblasti opozarjajo, da so takšna dejanja nevarna in kazniva, z možnimi kaznimi do 75.000 dolarjev in enoletno zaporno kaznijo.

Poškodovana ključna infrastruktura

Poleg uničenja domov so poškodovani ključni infrastrukturni objekti, kot so kanalizacija, električna omrežja in prometne poti. Šole ostajajo zaprte, kakovost zraka pa je zaradi gostega dima izjemno slaba, kar predstavlja tveganje za zdravje tudi zunaj prizadetih območij.

Kljub rahlemu upadanju vetra v petek zvečer meteorologi opozarjajo, da se bo veter čez vikend spet okrepil, kar bi lahko še dodatno otežilo situacijo. Vetrovi Santa Ana v začetku prihodnjega tedna prinašajo suhe in vroče razmere, ki bi lahko ponovno razplamtilo tudi že omejene požare.

Ožgani avtomobili in požgane hiše, ki jih je uničil požar Palisades ob pacifiški obalni avtocesti v Malibuju, Kalifornija, 10. januarja 2025. FOTO: Valerie Macon Afp

Potresi dodatno pretresajo regijo

Los Angeles in okolica ležita na območju aktivnih tektonskih plošč, kjer se pacifiška in severnoameriška plošča stikata ob prelomnici San Andreas. Zaradi tega območje pogosto doživlja potrese.

V zadnjih 24 urah so tam zabeležili šest potresov z magnitudo 1,5 ali več, v zadnjih sedmih dneh pa kar 46 potresov. To je posledica premikanja tektonskih plošč, ki sprošča napetosti v zemeljski skorji.

Požgane obalne hiše, ki jih je uničil požar Palisades ob pacifiški obalni avtocesti v Malibuju, Kalifornija, 10. januarja 2025. FOTO: Valerie Macon Afp

Na tej zračni fotografiji so vidni domovi in poslovni prostori, ki so jih požari v soseski Pacific Palisades spremenili v tleče ruševine. FOTO: David Swanson Afp