Hollywood v plamenih! Tudi zvezdniki bežali pred uničujočimi požari

Med stotisoči prebivalci območja Los Angelesa, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove zaradi uničujočih požarov v južni Kaliforniji, so tudi nekatere največje zvezde Hollywooda. Nekateri so v ognjeni stihiji izgubili svoje hiše, vredne več milijonov dolarjev. Zublji namreč niso prizanesli elitnim območjem, kot sta Malibu in Palisades. Kriza se je začela s požarom v Pacific Palisades v torek zjutraj, sledili pa so požari na sosednjih območjih, kot so Eaton, Woodley, Hurst in druga.

Pridržali požigalca Obsežni požari, ki so prizadeli več delov kalifornijskega Los Angelesa, so terjali najmanj deset smrtnih žrtev. Razmere na prizadetih območjih se včeraj še vedno niso umirile, na pomoč je priskočila tudi vojska. Policija je sporočila, da so pridržali moškega, ki naj bi poskušal podtakniti požar na območju Woodland Hills, severno od največjega požara pri soseski Pacific Palisades. Posamezniki pa so začeli pleniti po zapuščenih predelih, zaradi česar so do včeraj pridržali 20 ljudi.

Med zvezdniki, ki so ostali brez nepremičnine, so denimo Anthony Hopkins, John Goodman, Billy Crystal, Spencer Pratt in Heidi Montag ter Adam Brody in Leighton Meester, pa tudi Mel Gibson, Jeff Bridges, Paris Hilton, Eugene Levy, Ricki Lake, Miles Teller, Anna Faris in številni drugi.

Dom je izgubil tudi igralec Billy Crystal. FOTO: Profimedia

Ostali bodo le spomini

Jamie Lee Curtis, ki je bila med tistimi, ki so bežali iz Pacific Palisades, pa je povedala, da z družino obljublja donacijo v višini milijon dolarjev za ustanovitev sklada podpore za vse, ki jih je prizadelo divjanje požarov v Los Angelesu in okolici. Med evakuiranimi je bil tudi zvezdnik Ben Affleck, ki je odhitel k nekdanji ženi Jennifer Garner in na varno odpeljal njo ter njune tri otroke. Pa tudi James Woods, ki je povedal, da je ubežal peklu ter organiziral reševanje bolnega soseda iz hiše.

Posest Johna Goodmana se je spremenila v pepel. FOTO: Profimedia

Šestmilijonska hiša Anthonyja Hopkinsa je uničena. FOTO: Profimedia

Čeprav so hollywoodski zvezdniki seveda med tistimi, ki si bodo prej finančno opomogli od drugih, pa tudi oni objokujejo domove, na katere jih vežejo lepi spomini. »Z Janice sva v najinem domu živela od leta 1979. Tukaj sva vzgojila otroke in vnuke. Vsak kotiček najine hiše je bil prežet z ljubeznijo. Čudoviti spomini, ki jih ni mogoče vzeti. Seveda sva strta, vendar bova s podporo najinih otrok in prijateljev to prebrodila,« je denimo zapisal Crystal.

Tom Hanks je imel srečo, saj je njegova parcela ostala nepoškodovana, čeprav se ji je ogenj nevarno približal. FOTO: Profimedia

Tom Hanks

John Goodman

Billy Crystal