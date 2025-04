Pahor pokazal intimni trenutek: tole si je privoščil pred pomembnim večerom

Nekdanji predsednik Republike Slovenije, znan po svoji umirjeni retoriki in prefinjenem občutku za simboliko, je pred pomembnim mednarodnim dogodkom javnosti razkril zasebno, skoraj poetično podobo. Na fotografiji, ki jo je objavil na družbenih omrežjih, leži sproščeno med cvetočimi marjeticami na zelenem travniku, obdan s pomladnim soncem in umirjenostjo narave.

Ob spokojnemu prizoru je zapisal: »Že nocoj se začenja dvodnevna mednarodna konferenca, ki jo organizira moj zavod. 34 govornikov iz 18 držav. Priprave so se začele takoj po novem letu. Dela je veliko, a to so prestižni dogodki. V zadnjih dneh je temu podrejeno vse. Vse je osredotočeno na uspeh konference. Kratek odmor v cvetju pomaga zbrati misli. Poleg tega te sonce napolni z energijo. Čutim, da bo noro dobra konferenca.«

Pahor tako še naprej svojo javno podobo gradi na mozaiku osebnih in javnih trenutkov. Medtem ko se mnoge javne osebnosti odločajo za striktno profesionalne objave, je njegova fotografija opomnik, da so velike ideje pogosto rojene v spokojnosti.