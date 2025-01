Število smrtnih žrtev v Los Angelesu se povečuje, mnoge še pogrešajo (VIDEO)

Število smrtnih žrtev požarov v Los Angelesu je v nedeljo naraslo na 24, še najmanj 16 ljudi oblasti pogrešajo. Gasilcem je medtem uspelo pri obvladovanju zubljev doseči določen napredek, a se bojijo vnovične okrepitve vetra, ki se po umiritvi minuli konec tedna obeta v prihodnjih dneh.

Požari, ki so opustošili celotne skupnosti, so v nedeljo še naprej uničevali območja kalifornijskega Los Angelesa. Gasilci, ki so jim na pomoč priskočili kolegi iz drugih zveznih držav ter iz Kanade in Mehike, so sicer nekoliko zajezili širjenje požarov Palisades in Eaton na nasprotnih koncih mesta.

Prvi, ki je tudi največji, se širi na območju Pacific Palisades in je doslej zajel območje nekaj več kot 9000 hektarjev. V nedeljo je ogrožal tudi soseski Brentwood in gosto poseljeno San Fernando Valley. Požar Eaton, drugi po velikosti, pa gori na območju Altadena in je opustošil nekaj manj kot 6000 hektarjev površin.

Umrlo najmanj 24 ljudi

Ogenj je doslej terjal 24 življenj – 16 ljudi je umrlo na območju požara Eaton, osem mrtvih pa so našli na območju, kjer gori požar Palisades. Še najmanj 16 ljudi je prijavljenih kot pogrešanih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile oblasti.

Medtem ko se je minuli konec tedna veter, ki naj bi bistveno prispeval k hitremu širjenju požarov, nekoliko umiril, se bo glede na napovedi suh veter, znan pod imenom Santa Ana, v teh dneh znova okrepil. Sunki bi lahko dosegli hitrost do okrog 100 kilometrov na uro.

Gasilci se bojijo, da bi lahko veter znova razplamtel plamene in jih razširil na nova območja. Zagotavljajo sicer, da so prejeli dodatne vire, tudi v obliki več deset tovornjakov za gašenje, in so pripravljeni na nove grožnje.

Posledice so strašne. FOTO: Frederic J. Brown Afp

Na evakuiranih območjih še vedno policijska ura

Število ljudi, ki jih zajema ukaz o obvezni evakuaciji, se je nekoliko zmanjšalo na nekaj več kot 100.000 prebivalcev. Pristojne oblasti so jih v nedeljo razočarale z odločitvijo, da se na domove ne bodo mogli niti začasno vrniti še vsaj do četrtka, ko naj bi se veter znova umiril.

Na evakuiranih območjih še vedno velja policijska ura. Policija je poročala o več novih aretacijah zaradi plenjenja, med drugim so pridržali vlomilca, ki se je preoblekel v gasilca.

Pomoč ZDA pri gašenju požarov je ponudil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v nedeljo izrazil prepričanje, da bi lahko ukrajinski gasilci ameriškim pomagali pri reševanju življenj. V pripravljenosti naj bi jih bilo 150, poroča francoska tiskovna agencija AFP.