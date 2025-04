Prihaja razkritje o spolnih delavkah v Sloveniji, od glamurja do bolečin in brez moraliziranja ...

V Osmozi bo drevi premiera dokumentarnega performansa Now, Suddenly, I Was A Creature Of Vice, ki je avtorsko-režijski prvenec Lučke Neže Peterlin. Performans temelji na intervjujih z resničnimi ženskami, ki jim je skupna izkušnja spolnega dela in ki s svojimi izkušnjami in življenjskimi zgodbami orisujejo položaj spolne delavke v Sloveniji.

Od glamurja do bolečin

Kot so zapisali pri Maski, se pred gledalcem na ranljiv in mnogokrat boleč, tudi grozljiv, a včasih tudi zabaven, predvsem pa zanimiv ali fascinanten način razkrivajo njihove resnice, vse od glamuroznih do najbolj bolečih. Surov material obenem diktira nekonformistično multimedijsko prezentacijo, ki se giba po celotnem spektru med izpovedjo, pričevanji in gledališko reprezentacijo, pri čemer različni konteksti ter s tem različni vstopi v zgodbe omogočajo pluralnost opredelitev, identitet in profilov.

Lučka Neža Peterlin FOTO: Lena Kocutar

Performans z izpostavljenimi zgodbami ne želi moralizirati, prav tako si ne želi prisvojiti glasov spolnih delavk, temveč jim ustvariti prostor, da se izrazijo, so dodali.

Dokumentarni performans Now, Suddenly, I Was A Creature Of Vice je nastal v produkcija Maske Ljubljana, partner je Zavod Delak. Lučka Neža Peterlin je prejemnica nagrade za mladega dramatika za besedilo Jagnje na 55. Tednu slovenske drame.

Spolno delo bi, kot so še zapisali pri Maski, lahko razumeli kot edini poklic, ki spolno delavko po svoje označi do konca življenja. Označi na način, da ji spodmika dostojnost, njeno delo minimizira in sprevrača, legitimnost – poleg legalnosti – njenega dela postavlja pod vprašaj in pri tem vztrajno kaže na patriarhalna razmerja moči v skupnosti, ki ji pojma komodifikacije telesa ter rape culture nista tuja.