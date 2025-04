Menopavza in andropavza: prehod, ki je lahko priložnost

Menopavza označuje konec reproduktivnega obdobja ženske in običajno nastopi med 45. in 55. letom. Gre za naravni proces, pri katerem jajčniki prenehajo proizvajati estrogen in progesteron, kar vodi do konca menstruacije. Simptomi, ki spremljajo to prehodno obdobje, so lahko zelo različni: vročinski oblivi, nočno potenje, nihanje razpoloženja, utrujenost, suhost nožnice in zmanjšan libido.

Poleg tega se poveča tveganje za osteoporozo in bolezni srca, saj estrogen ščiti kosti in srčno-žilni sistem. Ključno v tem obdobju je, da se ženske izobrazijo o svojih možnostih: od hormonskega nadomestnega zdravljenja (HNT) do naravnih pristopov, kot so zdrava prehrana, telesna aktivnost in zeliščni dodatki.

Moška različica

Tudi moški doživljajo hormonske spremembe, povezane s staranjem, pojav je znan kot andropavza. V nasprotju z menopavzo, ki je jasno opredeljena, se pri moških znižuje raven testosterona postopoma, pogosto že po 40. letu. Simptomi so lahko subtilni: zmanjšana mišična masa, utrujenost, razdražljivost, težave s koncentracijo, motnje spanja ter zmanjšana spolna sla.

Pri andropavzi ni prelomne točke, a učinki pomanjkanja testosterona so lahko enako moteči kot pri ženskah. Zdravniki zato vse pogosteje priporočajo testiranje ravni hormonov in v nekaterih primerih celo nadomestno hormonsko terapijo (TRT), ki pa zahteva natančen nadzor, saj lahko vpliva na srce, jetra in prostato.

Testosteron vpliva na mišično maso, energijo, spolni nagon, razpoloženje in celo zdravje srca.

Testosteron, pogosto imenovan kar hormon moškosti, ima ključno vlogo v telesu moškega. Vpliva na mišično maso, energijo, spolni nagon, razpoloženje in celo zdravje srca. A po 30. letu začne njegova raven počasi, a vztrajno padati, pri nekaterih moških bolj izrazito, še posebno po 50. letu. Kaj to pomeni za vsakdan? Manj energije, več maščobe, slabša koncentracija, zmanjšan libido in občutek, da nekaj ni v redu.

A dobra novica je, da testosterona ni nujno takoj nadomeščati z zdravili. Številne raziskave potrjujejo, da lahko moški s preprostimi spremembami življenjskega sloga naravno spodbudijo proizvodnjo tega ključnega hormona.

Ključno ravnovesje

Ne glede na spol je skupni imenovalec zdravja po 50. letu hormonsko ravnovesje. Ko se začnejo hormoni spreminjati, lahko to vpliva ne le na telesne, temveč tudi na duševne procese. Kronična utrujenost, anksioznost ali celo depresija so pogosto povezane s hormonskimi nihanji, ki jih je mogoče omiliti s pravočasnim ukrepanjem. Pomembna je tudi podpora iz okolja, odprt pogovor z zdravnikom, partnerjem ali prijatelji lahko bistveno pripomore k razumevanju in sprejemanju sprememb.

Ko se začnejo hormoni spreminjati, lahko to vpliva ne le na telesne, temveč tudi na duševne procese.

Čeprav se menopavza in andropavza pogosto dojemata kot nekaj negativnega, sta lahko tudi priložnost. To je čas, ko se posamezniki lahko poglobijo vase, prilagodijo življenjski slog in se posvetijo svojemu zdravju. Zdravstveni napredek omogoča številne možnosti, kako olajšati ta prehod, od medicinskih terapij do naravnih dopolnil in svetovalnih storitev.

Pomembno je, da posamezniki ne ignorirajo sprememb, temveč jih sprejmejo kot del naravnega procesa.