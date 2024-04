Kje je skrito truplo Danke? Forenzik razkril, da so osumljenci molčijo 40 let

Deklica Danka Ilić (2) je bila ubita 26. marca letos na Banjskem Polju, osumljenca za zločin, kakršnega Srbija ne pomni, pa sta delavca JKP Vodovod iz Bora Srđan Janković (50) in Dejan Dragijević (50). Spomnimo, Dragijević je višjemu državnemu tožilstvu v Zaječarju priznal, da je otroka ubil, da je truplo odvrgel na deponijo, a ga dva dni pozneje prestavil na drugo lokacijo, ki je ni želel razkriti. Srđan se je branil z molkom, odvetniku pa je odpovedal pooblastilo in zahteval po uradni dolžnosti.

»Moje mnenje je, da so osumljenci s truplom deklice nekaj naredili. Da so jo razkosali ali zažgali, dele pa odnesli morda tudi 50, 60 kilometrov stran. Motijo ​​se, če mislijo, da bodo dobili nižjo kazen. V vozilu osumljencev, ki bodo obsojeni na dosmrtni zapor, so našli otrokovo DNK. Menim, da bo policija po tem času težko našla truplo umorjene Danke,« pravi Časlav Ristić, upokojeni forenzik.

Po njegovih besedah ​​je edina možnost, da bi našli truplo deklice Danke Ilić, ta, da osumljenca v zaporu poslušajo svojo vest. »Iz mojih dolgoletnih izkušenj se je zgodilo, da se osumljenci po določenem času v priporu zavedo, kaj so storili, in prosijo za razgovor s tožilcem, da razkrijejo, kaj so storili s truplom. Niso redki, Spomnim pa se primerov, ko so osumljenci 40 let molčali o truplu in odnesli skrivnost v grob,« pojasnjuje Ristić.

Radoslav, oče Dejana Dragijevića, je osumljen pomoči pri odstranitvi trupla. Na tožilstvu se je branil z molkom. Policisti so zaradi pomoči pri kaznivem dejanju aretirali tudi Dejanovega brata, ki je umrl v priporu v Boru. Od 26. marca je več sto pripadnikov MUP prečesavalo vsak centimeter Banjskega polja in vasi okoli Bora. Skoraj ni kraja v Zlotu, ki ga policija ne bi preiskala. Vendar trupla male Danke Ilić niso našli.

Zaslišanja

Na Višjem državnem tožilstvu v Zaječarju sta včeraj podala izjave starša umorjene. Z njima sta bila v istem prostoru osumljenca Srđan in Dejan. »Smrtna kazen zanju ni dovolj, morali bi biti v zaporu do konca življenja. Sta pošasti, kar vse doživljamo, je neopisljivo. To lahko razume samo starš.To, da z Ivano ves čas trpiva, je grozno, kličejo naju razni ljudje, naju žalijo, zvalijo krivdo na naju. Moral sem prositi za spremembo številke, ne moremo več ... Ko bo vsega konec, bomo šli v medije in vse povedali,« je povedal Miloš Ilić, oče umorjene Danke.

Po zaslišanju sta Dankina starša v joku zapustila tožilstvo, še poročajo srbski mediji.