Trupla še kar ni, besede očeta umorjene Danke povedo vse …

Niti skoraj dva tedna po razkritju, da je deklica umorjena, niso našli trupla Danke Ilić. Prebivalci vasi Zlot, iz katere je eden od osumljencev, so se v torek zbrali in sklenili, da bodo s skupnimi močmi obiskali vsa posestva v vasi in okolici. Poudarjajo, da jih je združila skrb in žalost nad usodo otroka.

»Zlot in njegovo vaščani smo enotni v obsodbi nečesa, kar se v zgodovini naše vasi še ni zgodilo. Ljudi smo prosili, da preiščejo posesti, preverijo vodnjake, greznice, zbiralnike vode in sporočijo morebitne spremembe policiji, štabu za izredne razmere in krajevni skupnosti,« je povedal podžupan Bora Milivoje Janošević.

Višje tožilstvo v Zaječarju še vedno preiskuje primer, ki je Srbijo zavil v črnino. Mama osumljenega Dejana Dragičevića in žena Radoslava Dragijevića, ki je osumljen pomoči pri skrivanju trupla, je bila v torek privedena na zaslišanje, a je izkoristila pravico, da ne priča.

Razvoj situacije je komentiral tudi Dankin oče Miloš Ilić. Dejal je, da se ne želi srečati z osumljencema za umor hčerke, ker se boji, kako se bo odzval, navaja Blic.

»Pošast, to je blaga beseda. Tudi smrtna kazen ni zanju, to bi bila nagrada. Morata biti zaprta do konca življenja, kaj bosta tam počela, pa ni moj problem, ampak njun,« je dejal Ilić.