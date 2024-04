Zaradi smrti Danke odstopil direktor: napovedal je tudi druge poteze, ki jih bo storil

Na Balkanu se še naprej razčiščujejo podrobnosti umora deklice Danke Ilić. Ker sta osumljenca za njen umor zaposlena v podjetju JKP 'Vodovod Bor, je smrt malčice seveda pretresla tudi zaposlene v tem podjetju, v njem pa je prišlo tudi že do odstopa v samem vrhu.

Po poročanju srbske spletne strani Mondo je direktor JKP 'Vodovod Bor, Goran Pavić, odstopil. »Iz moralnih razlogov podajam nepreklicni odstop z mesta direktorja JKP 'Vodovod' Bor, glede na to, da sta osumljenca za umor otroka zaposlena v tem podjetju in da obstaja utemeljen sum, da sta zagrešila ta gnusni umor tekom delovnega časa s službenim vozilom pri opravljanju delovne naloge,« je po poročanju omenjenega portala povedal Pavić.

Pravi, da se JKP 'Vodovod' Bor in on v vseh pogledih distancirajo od dejanj in ravnanj osumljenih delavcev. Napovedal je, da bo zoper osumljence za umor malčice ter druge odgovorne osebe v podjetju podal ustrezne kazenske in druge ovadbe.

Pavić je obenem v svojem in v imenu podjetja izrazil sožalje staršema, družini ter prijateljem družine, kakor tudi prebivalcem kraja Bor in prebivalcem Srbije.

Umrl zaradi srčnega infarkta

Trupla male Danke sicer še vedno niso našli, njegovo iskanje še vedno poteka.

Kot smo danes že poročali, je odjeknila tudi šokantna novica, da so aretirali brata osumljenca za umor deklice, in sicer zaradi suma pomoči. Brata, ki je osumljen pomoči, je ponoči na Policijski upravi bor obšla nenadna slabost, nakar je umrl. Vzrok smrti je bil srčni infarkt.