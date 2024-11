Kdo je kriv za tragedijo? Obtoženi v popolnem šoku: »Gre za brutalno laž!«

Po tragediji na novosadski železniški postaji, v kateri je zaradi padca nadstrešnice življenje izgubilo 14 ljudi, srbske institucije in mediji iščejo odgovorne, kar je danes povzročilo veliko razburjenja v njihovem že tako politično razdeljenem medijskem prostoru.

Predsedniku Aleksandru Vučiću naklonjeni srbski mediji pišejo, da je krivec za nesrečo novomeški zavod za spomeniško varstvo, ki ni odobril obnove nadstreška. Neodvisni mediji na drugi strani poročajo o demantiju inštituta: »Gre za brutalno laž.«

Nekdanji nadzornik projekta je povedal: »Na nadstrešku so delali, minister ne govori resnice. Pošiljal sem pisma, nihče ni odgovoril.«

Najprej je portal Kurir zjutraj objavil, da namerava policija danes vdreti v prostore zavoda za spomeniško varstvo in tam zaslišati 20 zaposlenih. Nato je portal B92 objavil, da imajo dokument, ki naj bi dokazoval, da je Zavod za spomeniško varstvo zahteval le delno obnovo nadstreška, poroča Jutarnji list.

Iščejo krivca ... FOTO: Marko Djurica Reuters

Dokument zavoda se glasi: »Obnoviti nadstrešek nad glavnim vhodom, zamenjati obstoječe kovinske dele s steklenimi; Zamenjati bistveno poškodovane mozaične ploščice z novimi iz enakega ali novega materiala ...« Iz tega portal B92 sklepa, da je »Zavod zahteval zamenjavo stekel in ploščic, ne pa rekonstrukcije nadstreška.«

Potem je isto ponovil Ivica Dačić, srbski notranji minister, v gostovanju na TV Prva. Na družbenih omrežjih pa je uporabnik X-a delil objavo, kjer Dačić komentira, da »zdravstveno osebje ni imelo veliko dela, ker je bilo veliko več mrtvih«, kar je povzročilo zgražanje na omrežjih.

Odziv Zavoda za spomeniško varstvo

Hkrati je odziv Zavoda za spomeniško varstvo objavljen na portalu Danas.rs, ki je znan kot protirežimski portal. V njem konservatorji na kratko ugotavljajo, da »ne drži, da niso izdali soglasja in dovoljenja za sanacijo nadstreška«, kot tudi, da izdajanje mnenj in pogojev o varnosti konstrukcije zgradb ni v njihovi pristojnosti.

Ekipe za nujno pomoč in reševanje FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

»Ker ima Železniška postaja kulturnozgodovinsko vrednost in je registrirana kot zavarovana dobrina, je zavod izdal seznam potrebnih konservatorskih pogojev in ukrepov, ki jih je treba izvesti v zvezi z ohranitvijo estetskih in kulturnozgodovinskih vrednot objekta in njegovih delov. Zavod daje soglasje le na arhitekturni del projekta in ne izvaja tako imenovanega tehničnega nadzora projekta za gradbeno dovoljenje,« piše v njihovem odgovoru, poroča Slobodna Dalmacija.