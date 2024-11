Groza v Novem Sadu: zrušil se je del strehe, številni so umrli (VIDEO)

V nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, kjer se je zrušil del strehe, je danes umrlo najmanj osem ljudi, je po poročanju portala N1 Srbija sporočil srbski notranji minister Ivica Dačić. Na kraju nesreče je več reševalnih vozil, gasilci pa še vedno rešujejo ljudi izpod ruševin.

Nesreča se je zgodila nekaj pred poldnevom, ko se je z zgradbe železniške postaje v Novem Sadu zrušila betonska nadstrešnica, so po poročanju Tanjuga sporočili iz podjetja Infrastruktura železnice Srbije.

Na kraj nesreče so že prišli srbski premier Miloš Vučević, Dačić in župan Novega Sada Milan Đurić, še poroča Tanjug.

»Izpod ruševin so potegnili osem trupel, dve osebi sta v bolnišnici, stanje ene osebe pa je zelo resno in so ji amputirali noge,« je dejal Dačić.

Dodal je, da so v stiku še z dvema osebama, ki sta pod ruševinami, in da trenutno delajo na tem, da ju izvlečejo. Pri tem je pojasnil, da gre za žensko in dekle, staro okoli 14 let.