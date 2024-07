Kam je izginil nesrečni najstnik? Znana zadnja lokacija

Znani so zadnji koraki izginulega angleškega devetnajstletnika Jaya Slaterja na Tenerifih. Po tem, ko je v ponedeljek, 17. 6. zjutraj izginil na španskem otoku, se je začela velika iskalna akcija.

Nesrečnež se je tisto nedeljo zvečer z dvema prijateljema udeležil glasbenega festivala New Generation Rave v resortu Playa de las Americas.

V svoji zadnji objavi na Snapchatu, naslednji dan zjutraj, ob 7.30 je Slater označil Parque Rural de Teno Buenavista del Norte, oddaljeno območje na severu otoka, znano po skalnatem, raztresenem terenu.

Odšel z novima prijateljema

Domnevajo, da je z dvema osebama, ki ju je srečal na festivalu, odpotoval do apartmaja na tistem področju, ne da bi se zavedal oddaljenosti od svoje nastanitve v turističnem območju Los Cristianosa.

Okoli 8.15 zjutraj je Slater poklical svojo prijateljico Lucy Law, ki je bila z njim na festivalu, in ji povedal, da je zamudil avtobus in da se bo peš odpravil na 11-urno pot nazaj do svoje nastanitve.

Povedal ji je, da je dehidriran, da si je porezal nogo na kaktusu, da ni prepričan, kje je, in da ima njegov telefon skoraj prazno baterijo - zato ni mogel uporabljati aplikacije z zemljevidom. To je bilo zadnjič, da se je komurkoli javil.

Izginil brez sledu

Jaya je, kot so kasneje izvedeli preiskovalci, opazila lokalna prebivalka Ofelia Medina Hernandez, sestra lastnika nastanitve, v kateri sta bivala njegova znanca. Povedala je, da jo je vprašal po voznem redu avtobusa, vendar se je očitno odločil, da ga ne bo čakal dve uri. Kasneje ga je namreč videla, ko je peš zapuščal vas.

Soteska Masca je priljubljena med pohodniki. FOTO: Borja Suarez Reuters

Zadnja zabeležena lokacija na Slaterjevem telefonu je bila ob 8.50 zjutraj v nacionalnem parku Rural de Teno, goratem območju, priljubljenem med pohodniki. Oblečen naj bi bil v belo majico s kratkimi hlačami in športnimi copati, imel je črno torbo.

Zatem niso našli več nobene sledi. Ekipe za iskanje in reševanje so prečesale obsežno območje v vasi Masca in okolici, zožile so svoja prizadevanja na majhne izolirane zgradbe blizu mesta, kjer je zabeležen njegov zadnji klic.

Opazili so ga 10 ur kasneje?

Njegova družina je zagnala kampanjo za zbiranje sredstev, iskanje pa so medtem zaključili, saj je bilo neuspešno. Njegova mati pravi, da ne bo izgubila upanja.

Tamkajšnji župan, Emilio Jose Navarro, je dejal, da je španska policija govorila z več ljudmi, ki menijo, da so Jaya videli 10 ur po izginotju, v lokalu naj bi gledal bi nogometno tekmo evropskega prvenstva.

Temeljito preiskujejo območje vintgarja Masca, kjer naj bi Jay izginil. FOTO: Borja Suarez Reuters

