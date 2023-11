Judinja (30) zabodena v stanovanju, napadalec pustil na vratih svastiko

Policija išče moškega, ki je v soboto v francoskem mestu Lyon zabodel in ranil Judinjo (30), v njeni hiši pa so našli grafite s svastiko, sta sporočila policija in mestni župan.

»Takšno nasilno dejanje je nepredstavljivo. Nudim vso svojo podporo žrtvi in ​​njenim sorodnikom,« je dejal župan Lyona Gregory Doucet na družbeni platformi X.

Tiskovni predstavnik nacionalne policije ni navedel več podrobnosti o osumljencu in je dejal, da ne more potrditi, ali policija napad obravnava kot antisemitski zločin iz sovraštva.

Spomnimo, policije v državah po svetu poročajo o porastu antisemitskih napadov po pokolu Hamasa 7. oktobra.

