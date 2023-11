Masaker v bolnišnici: Izraelci zadeli konvoj reševalnih vozil, trupla so povsod (VIDEO)

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da je bil v izraelskem napadu zadet konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi in dodalo, da je bilo ubitih več ljudi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad samo na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa.

Izrael: »V napadu je bilo ubitih več teroristov«

Po navedbah Hamasa naj bi izraelske sile napadle konvoj reševalnih vozil, ki je prevažal ranjene iz mesta Gaza proti mejnemu prehodu Rafa. Pri tem naj bi bilo ubitih več ljudi in na desetine ranjenih.

Izrael je kmalu po napadu potrdil, da je ciljal reševalno vozilo v bližini bolnišnice in pojasnil, da naj bi ga v času napada uporabljali pripadniki Hamasa. »V napadu je bilo ubitih več teroristov,« je sporočila izraelska vojska.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je izrazil pretresenost ob poročilih o napadu na reševalno vozilo v bližini bolnišnice.

V obstreljevanju Gaze poškodovana francoski inštitut in urad agencije AFP V izraelskem obstreljevanju Gaze je bil poškodovan tamkajšnji francoski inštitut, so danes sporočile francoske oblasti in od Izraela zahtevale pojasnila. V obstreljevanju je bil na območju Gaze poškodovan tudi urad francoske tiskovne agencije AFP, pri čemer izraelske sile trdijo, da za napad niso odgovorne. Oba napada nista terjala žrtev.

»Ponavljamo, pacienti, zdravstveni delavci, ustanove in reševalna vozila morajo biti ves čas zaščiteni,« je zapisal na omrežju X.

Netanjahu prekinitev ognja pogojuje z izpustitvijo vseh talcev

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem ameriškemu državnemu sekretarju Antonyju Blinknu v Tel Avivu dejal, da Izrael ne bo pristal na nikakršno prekinitev ognja, dokler skrajno palestinsko gibanje Hamas ne bo izpustilo vseh talcev, ki jih je zajelo v napadu na Izrael 7. oktobra. To je dejal v televizijskem nagovoru nekaj minut po tem, ko je Blinken novinarjem povedal, da je v pogovoru z Netanjahujem ponovil poziv Izraelu k humanitarnemu premoru, da bi na območje Gaze lahko prišlo več humanitarne pomoči. Ocenil je, da bi ti premori ustvarili »boljše okolje za izpustitev talcev«, poroča britanski BBC.

FOTO: Stringer Reuters