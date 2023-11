Vodja Hezbolaha v dolgo pričakovanem govoru: Hamasova operacija je bila odlična

Hasan Nasrala je šiitski klerik, ki Hezbolah vodi od leta 1992 in je imel ključno vlogo pri njegovem preoblikovanju v politično in tudi vojaško silo. Z Iranom in njegovim političnim vrhom je tesno povezan že od leta 1981, ko ga je prvi iranski vrhovni voditelj ajatola Homeini imenoval za svojega osebnega predstavnika v Libanonu.