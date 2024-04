So le našli Dankino truplo? Ogromno število gasilcev in policistov na novi lokaciji

Medtem ko se mrzlično iskanje trupla dveletne Danke Ilić nadaljuje, osumljenci njenega umora še vedno molčijo, kam so ga skrili. V zadnjih dneh so preiskali najbolj nedostopen teren v vzhodni Srbiji, Lazarev kanjon.

Kot poroča Jutranji list, so se policisti odpravili na Novo pokopališče v vasi Zlot, kjer bodo izkopavali različne dele ozemlja in iskali truplo deklice. Pokojni brat osumljenca Dejana Dragijevića, ki je osumljen, da je bratu pomagal pri skrivanju trupla, je bil namreč doma iz vasi Zlot. Zgodaj popoldne sta pred hišo matere osumljenega Dejana Dragijevića prispeli dve gasilski in dve policijski vozili ter inšpektorji.

Trdijo, da zdaj preiskujejo območje med osumljenčevo in sosedovo hišo, to območje pa doslej še ni bilo preiskano. V središču današnje preiskave je vodnjak na sosedovem dvorišču, kjer se je zbralo večje število policistov in gasilcev.

Svetlana Dragijević, mati osumljenega Dejana Dragijevića je novinarjem potožila, da so ji policisti med preiskavo uničili hišo in razkopali dvorišče.

Brat morilca male deklice je umrl v zaporu. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

»Policija mi je uničila hišo, vse so razkopali in uničili, odnesli so mi stvari iz hiše, ne morem verjeti, kaj se mu dogaja. Ne počutim se dobro, pričakujem, da pride k meni odvetnik,« je povedala Svetlana.

Ob koncu je dodala, da še vedno ne verjame, da so njen mož in sinova sodelovali pri zločinu.

»O možu, ki je v priporu, ne vem nič, a mora biti tudi njemu težko, da mu je sin umrl. O Dankinem umoru ne vem ničesar, ni mogoče, da sta bila vanj vpletena moja sinova,« je povedala Svetlana Dragijević.

Spomnimo, da je brat osumljenega Dejana Dalibor Dragijević umrl v priporu v Boru, verjetno zaradi srčnega infarkta, potem ko je pred tem policistom priznal, da je bratu pomagal znebiti truplo deklice.

Eden od osumljencev za umor otroka Dejan Dragijević FOTO: M.m./ata Images, Pixsell

Mnenje strokovnjaka

Ibro Ibrahimović iz Agencije za boj proti trgovini z ljudmi je izrazil dvom, da bodo osumljeni za umor Danke govorili o zločinu, ki so ga zagrešili. Meni, da več informacij od osumljencev ne bo mogoče izvleči.

Glede osumljenih storilcev Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića je Ibrahimović izpostavil, da je bilo njuno ravnanje popolnoma nerazumno v vseh pogledih.

»Tam ni nič razumnega ali racionalnega, imate spiralo iracionalnega, nerazumnega in nečloveškega. Bojim se, da je minilo že toliko časa, da sploh ne bodo povedali ničesar več. Kar so povedali do zdaj, so povedali v šoku, potem sledijo tišina, obtoževanje in prelaganje krivde. Nisem prepričan, da bodo sodelovali s policijo, da bi našli truplo Danke Ilić. Vse manj je upanja, čeprav sem po naravi optimist,« je dejal Ibrahimović.

Odvetnica Jovanka Zečević je dejala, da celotno obnašanje osumljencev govori o njihovem duševnem stanju.

»Obtožnica bo podana zaradi najhujšega kaznivega dejanja. O zadovoljstvu staršev tukaj ne moremo govoriti, vsekakor pa želijo najti svojega otroka in ga pokopati. Veliko vprašanje je, v kakšnem stanju bodo posmrtni ostanki in kaj bo pokazala obdukcija, ali je prišlo do davljenja ali ne,« je dejal odvetnik.

Dejan Dragijević (50) je namreč pred tem na zaslišanju na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju priznal, da je deklico zadavil.

Kot dodaja Zečevićeva, za obsodbo ni dovolj samo priznanje.

»Tožilstvo trenutno izvaja preiskavo. Samo priznanje kaznivega dejanja v kazenskem zakoniku ne zadošča za obsodbo. Samo priznanje torej pomaga, da se z dokaznimi dejanji premaknemo v neko smer, ni pa edini in zadosten dokaz za obsodbo. Pri zbiranju nekaterih drugih dokazov pomaga tudi izjava osumljenčevega brata, ki je medtem že umrl,« je policiji povedala Zečevićeva.

Izpostavila je še, da verjame, da tega postopka ne bo lahko končati, a da gre vse v tej smeri, da bodo pridobljeni vsi dokazi in da bo kazen primerna.